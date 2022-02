Policjanci ze Starych Babic (woj. mazowieckie) zatrzymali 37-latka, który podejrzany jest o usiłowanie zabójstwa partnera swojej matki - poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja. Mężczyzna odpowie też za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad matką.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w jednej z małych miejscowości pod Starymi Babicami. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego otrzymali informację o zaatakowanym mężczyźnie, który miał zostać ugodzony nożem. Funkcjonariusze w mieszkaniu zastali dwóch mężczyzn i kobietę. Jak ustalili mundurowi, jeden z nich został zraniony w głowę i rękę - powiedziała podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja.



Na miejsce wezwana została karetka pogotowania, a śledczy poznali wstępnie przebieg zdarzenia. "Podczas wspólnego spożywania alkoholu w pewnym momencie 37-latek wszedł do pokoju matki i zaczął ją bić pięściami po całym ciele oraz wyzywać. Następnie zaatakował jej konkubenta zadając mu ciosy nożem - tłumaczyła policjantka.



Podała, że 37-latek w chwili zatrzymania miał trzy promile alkoholu w organizmie. Jak ustalili mundurowi, do agresywnych zachowań wobec matki dochodziło od blisko roku - zaznaczyła.



Zatrzymany mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał w prokuraturze zarzut usiłowania zabójstwa oraz znęcania się fizycznego i psychicznego nad matką. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.



Za zarzucane mu czyny może grozić nawet dożywocie.