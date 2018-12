Jan S., znany krakowski chirurg został zatrzymany przez policjantów - ustalili reporterzy RMF FM. 73-letni chirurg dziecięcy został skazany w 2016 roku za branie łapówek od rodziców małych pacjentów. Łącznie w ciągu 11 lat miał przyjąć 15 tysięcy złotych.

zdj. ilustracyjne / foto. pixabay /

Mężczyzna, który miał iść do więzienia za branie łapówek od opiekunów chorych dzieci, został zatrzymany, kiedy przyszedł na wizytę do okulisty.

Lekarz - mimo prawomocnego wyroku 2 lat i 8 miesięcy więzienia - od 2016 roku przebywa na wolności. Sądowa biurokracja pozwalała skazanemu na skuteczne odwołania. Obrońcy liczyli też na umorzenie kary z powodu wieku mężczyzny, a także jego stanu zdrowia. Nie uwierzył w to jednak sąd, który nakazał mu stawienie się w więzieniu do odbycia kary.



Jan S. w ostatnim czasie nie przebywał w swoim domu i od ponad dwóch miesięcy ukrywał się przed funkcjonariuszami, ponieważ sąd wydał nakaz doprowadzenia go do więzienia.

Prof. Jan S. to były pracownik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. W ciągu kilkudziesięciu lat pracy pełnił tam m.in. funkcję ordynatora oddziału chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i oparzeń.