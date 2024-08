Zmienią się przepisy dotyczące przyznawania świadczenia 800 plus. Sprawdź, co dokładnie się zmieni i czy Twoja rodzina kwalifikuje się do wypłaty świadczenia z ZUS.

Zdjęcie ilustracyjne / Marian Zubrzycki / PAP

Co się zmienia?

Świadczenie 800 plus będzie wypłacane pod warunkiem, że dziecko chodzi do polskiej szkoły lub przedszkola. Zmiana ta najbardziej dotknie obywateli Ukrainy. Nie wystarczy już zdalna nauka w ukraińskiej szkole. Chcąc pobierać 800 plus, dzieci uchodzców będą musiały rozpocząć naukę w polskich placówkach.



Jak informuje reporter RMF FM Kacper Wróblewski, szacuje się, że takich uczniów może być nawet kilkadziesiąt tysięcy.



Przepisy zmienią się 1 września 2024. Jednak będą one obowiązywały od roku szkolnego 2025/2026.



Jak złożyć wniosek o świadczenie?

Wnioski o świadczenie można składać drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów - przez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo bankowość elektroniczną.

Zakład zachęca rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play lub Apple App Store.

Wzrost świadczenia. Komu przysługuje?

Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie 500 plus wzrosło do 800 plus.



Początkowo program zakładał wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł, bez kryterium dochodowego, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Na pierwsze dziecko świadczenie wypłacano jedynie rodzinom, których dochód nie przekraczał 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Od lipca 2019 r. program działa w rozszerzonej formule - świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.