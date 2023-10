Żywność ekologiczna to nie tylko modne hasło czy chwyt reklamowy. To szansa na zdrowe, długie życie i klucz do dobrego samopoczucia. Dlaczego ekożywność jest taka szczególna? Z czego powinna składać się dieta, która zapewni nam zdrowszą codzienność? O tym w artykule.

/ Materiały prasowe Dlaczego powinniśmy wybierać żywność ekologiczną? Ekologiczna żywność to zwrot, który często przewija się w debacie społecznej, w kontekście dbania o zdrowie publiczne i ochrony środowiska. Czym jest żywność ekologiczna? Jest to żywność produkowana metodami rolnictwa ekologicznego, które obejmują m.in. płodozmian, zielone nawozy, kompost, biologiczną kontrolę szkodników i uprawę mechaniczną. Dużo mówi się o wpływie zdrowego odżywiania na nasz organizm i kondycję planety. Wniosek jest jeden: żywność produkowana w sposób przyjazny naturze powinna częściej gościć na naszych stołach. Przede wszystkim, dlatego że produkty ekologiczne wytwarza się bez użycia sztucznych nawozów, środków ochrony roślin czy antybiotyków do wspomagania hodowli. Co więcej, mają więcej składników odżywczych niż żywność konwencjonalna. Są po prostu zdrowsze. Dieta przyjazna planecie powinna zawierać duże ilości warzyw i owoców - najlepiej sezonowych, wytwarzanych lokalnie przez polskich rolników, zgodnie z naturalnym cyklem przyrody. Stosowanie różnorodnej diety, w której dominują produkty roślinne, opierającej się o sezonowe i lokalne produkty, przynosi korzyści przede wszystkim nam, naszemu zdrowiu, ale i całej planecie. Przyczyniając się do ograniczenia emisji CO2, a także spadku zużycia wody oraz lepszego gospodarowania zasobami w ogóle - komentuje Marta Grzybowska, Specjalistka ds. Zrównoważonej Gospodarki z Fundacji WWF Polska i tłumaczy. Jedzmy sezonowo - lato, początek jesieni to bogactwo krajowych owoców i warzyw, zimą postawmy na przetwory, kiszonki, rodzime owoce, warzywa korzeniowe, a wiosną na nowalijki. Plusów wyboru produktów ekologicznych jest wiele, ale często odstraszają one konsumentów swoją ceną. Jednym z efektów, jakie mogą przynieść Zielone Zamówienia Publiczne, może być zwiększenie popytu na produkty ekologiczne, a tym samym zwiększenie ich produkcji, co może skutkować obniżeniem cen. Jeśli te produkty będą pochodziły od polskich rolników, wspierać będziemy lokalną, przyjazną ludziom i środowisku produkcję żywności.

Ekologiczna żywność częścią zamówień publicznych Uwzględniając produkty ekologiczne w zamówieniach publicznych, np. w zamówieniach do stołówek możemy wesprzeć konsumentów np. uczniów, uczennice, pacjentki, pacjentów, którzy otrzymają posiłki wytworzone z produktów lepszej jakości. Dodatkowo w wyniku wprowadzenia obowiązku zakupu żywności ekologicznej m.in. przez szkoły i szpitale powstaną stałe rynki zbytu na zdrową żywność od rodzimych rolników. Takie działanie wesprze polskie rolnictwo i sprawi, że wysokiej jakości dieta dotrze do większej liczby osób, skorzystamy na tym wszyscy - konsumenci, producenci i środowisko. Źródła Urząd Zamówień Publicznych, Zielone zamówienia - Urząd Zamówień Publicznych [na:] "Uzp.gov.pl", https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/zielone-zamowienia, 2023 r. Unijne kryteria zielonych zamówień publicznych na żywność, usługi gastronomiczne i automaty sprzedające, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/42246/Kryteria_GPP_zywnosc....pdf. agriculture.ec.europa.eu. (2023). Produkcja ekologiczna i produkty ekologiczne. [online] Available at: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-production-and-products_pl WWF artykuł "Zielone" przetargi mogą pomóc polskiemu rolnictwu WWF artykuł Ograniczając marnowanie jedzenia, ratujemy swój portfel i Ziemię WWF artykuł Dieta z korzyścią dla zdrowia RMF 24