Do zderzenia dwóch autobusów doszło na ulicy Gdańskiej w Szczecinie. Ciężko ranna została jedna osoba, a 22 zostały poszkodowane – informuje reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska. Są gigantyczne utrudnienia na wjeździe do centrum miasta.

Dwa autobusy PKS zderzyły się na zjeździe z ulicy Gdańskiej w kierunku mostu Długiego. Zakleszczony w pojeździe został kierowca jednego z nich. Mężczyzna został ciężko ranny. Z wielonarządowymi urazami został przewieziony do szpitala.

Służby mówią o 22 poszkodowanych pasażerach. To żołnierze z 12. Brygady Zmechanizowanej, którzy podróżowali autobusami. Przyjechali do Szczecina ze Stargardu, by w koszarach wziąć udział w próbach do wojskowej uroczystości.

Stan trzech żołnierzy określany jest jako średni, 18 kolejnych jest lekko poszkodowanych. W sumie w obu pojazdach były 42 osoby.





Jak informuje nasza dziennikarka, zablokowany jest przejazd w kierunku Mostu Długiego, policja kieruje auta przez Trasę Zamkową. Na wjeździe do centrum Szczecina utworzył się gigantyczny korek.