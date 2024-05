Pół tysiąca uczniów podszkoliły z matematyki trzy licealistki z Gdańska. Gabriela, Anna i Agata z I LO swój wolny czas poświęcają na pomoc młodszym, którzy przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty.

Od lewej: Anna Łaguna, Gabriela Golińska i Agata Jankowska / Stanisław Pawłowski / RMF24

Niektórych nie stać na korepetycje, inni mieszkają daleko od miasta, co utrudnia dojazd do nauczycieli. Teraz bezpłatna pomoc jest na wyciągnięcie ręki. Licealistki z Gdańska od pół roku poświęcają wolny czas, by wspierać uczniów z całej Polski w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. "Korki" odbywają się online.

Od początku chciałyśmy bardzo pomóc naszym młodszym koleżankom i kolegom, bo same gdy zdawałyśmy egzamin, miałyśmy z tym niemały problem. Teraz już wiemy, jaki to jest chaos w przygotowaniach. Postanowiłyśmy pomóc - mówi w rozmowie z naszym reporterem Anna.

Bardzo nie chcemy, żeby powstała taka bariera, jak jest w szkole: nauczyciel - uczeń. To też może wzbudzać stres i to mocno dystansuje. Zależy nam też, żeby jednak widać było, że jesteś w tym samym wieku prawie - dodaje Gabriela.

Zależało nam, żeby te zajęcia były darmowe ponieważ wiemy, że nie każdy może sobie pozwolić na korepetycję, bo w tych czasach są bardzo drogie - stwierdza Agata.

Wszystkich chętnych zainteresowanych zarówno uczestniczeniem w zajęciach, a także tych, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą z innymi, organizatorki zapraszają do kontaktu - przez profil na Facebook’u: EighTest.