Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 114 tys. zł kary na firmę Quantumlive, która zapraszała konsumentów na pokazy handlowe pod pretekstem badań, które w rzeczywistości nie miały wartości medycznej – poinformował w czwartek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Prezes Urzędu uznał, że spółka Quantumlive naruszyła zbiorowe interesy konsumentów, wprowadzając ich w błąd w telefonicznych zaproszeniach i nakazał też zaniechać kwestionowanej praktyki.

Tomasz Chróstny zwrócił uwagę, że na pokazy handlowe, które są organizowane pod pretekstem bezpłatnych badań medycznych, przychodzą często osoby starsze, o złym stanie zdrowia. Dodał, że łatwo nimi manipulować i namawiać je do zakupu produktów, które rzekomo miałyby im pomóc.

Niedopuszczalne jest zapraszanie konsumentów na pseudobadania, które w rzeczywistości nie mają żadnej wartości diagnostycznej. To już kolejna decyzja dotycząca nieuczciwych pokazów handlowych. Będziemy nadal przyglądać się takim praktykom i karać nieuczciwe firmy - podkreślił, cytowany w czwartkowym komunikacie, prezes UOKiK.

UOKiK poinformował, że firma zaprasza na spotkania, podczas których mają się odbyć bezpłatne badania diagnostyczne przy pomocy urządzenia AM Scan lub metodą R. Volla. Jednak AM Scan nie jest wyrobem medycznym przeznaczonym do oceny stanu zdrowia, a osoby wykonujące rzekome badania nie mają uprawnień do przeprowadzania diagnostyki - zwrócił uwagę Urząd.

Według Urzędu konsumenci dopiero po "badaniu" są informowani pisemnie, że jego wynik nie może odzwierciedlać rzeczywistego stanu zdrowia i nie zastępuje badań medycznych. Jak zaznaczył UOKiK, handlowcy przedstawiają im także ofertę zakupu urządzeń do magnetoterapii.