Wizyta w Polsce Very Jourovej - wiceszefowej Komisji Europejskiej odpowiedzialnej za praworządność i rozmowy między innymi na temat coraz silniejszych tarć pomiędzy polskimi władzami a Komisją Europejską zdominują polityczną dyskusję w nadchodzącym tygodniu. Zaplanowane rozmowy mogą mieć decydujący wpływ na to, co w najbliższych tygodniach będzie się działo na linii Warszawa-Bruksela. Dotychczasowe wypowiedzi między innymi wiceministrów sprawiedliwości nie zapowiadają złagodzenia tonu i możliwości dojścia do porozumienia.

REKLAMA