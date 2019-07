Prokuratura zapowiedziała, że w poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok dziecka znalezionego między Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim. Policja jest przekonana o tym, że to poszukiwany 5-letni Dawid. Wskazuje na to ubiór chłopca. W sobotę ulicami Białegostoku przeszedł Pierwszy Marsz Równości. Przejście uczestników marszu kilkakrotnie próbowali zablokować kibice, policja musiała użyć gazu. W uczestników rzucano kamieniami, jajkami i petardami. Partia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Sługa Narodu zwyciężyła w przedterminowych wyborach do parlamentu. To najważniejsze wydarzenia minionego weekendu.

