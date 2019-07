Miało być 500 zł dla niepełnosprawnych - będzie do 500 zł. I kryterium dochodowe. W sumie świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie będzie mogło przekroczyć 1,6 tys. zł. To założenia ustawy, którą premier Mateusz Morawiecki obiecał przed wyborami europejskimi - a za chwilę ma przyjąć rząd.

REKLAMA