"Chcemy, żeby Polską rządziły rodziny, nie, jak dawniej bywało, rody magnackie czy inne, tylko właśnie rodziny" - mówił w Kielnie (woj. pomorskie) premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślał, rodzina powinna być fundamentem rozwoju.

Premier Mateusz Morawiecki w Kielnie / Adam Warżawa / PAP



Na konferencji prasowej w Kielnie Mateusz Morawiecki wyraził zadowolenie z tego, że składanie wniosków w ramach rozszerzonego programu 500 plus na pierwsze dziecko "przebiega tak sprawnie od strony organizacyjnej, od strony administracyjnej".

Mamy już półtora milionów wniosków. Tutaj widzę mnóstwo uśmiechów, mnóstwo radości, bo to jest właśnie sedno naszego programu, żeby życie dzieci było nieco bardziej beztroskie, a rodzice też dzięki temu programowi mogli przede wszystkim poświęcić jak najwięcej czasu, środków swoim pociechom - stwierdził szef rządu.

Tak jak powiedziałem podczas mojego wystąpienia na konwencji programowej, chcemy, żeby Polską rządziły rodziny, nie, jak dawniej bywało, rody magnackie czy inne, tylko właśnie rodziny - mówił premier. Do tego zmierzamy, może to się wydawać proste, banalne, to jest taki cel, żeby demokracja była bardzo mocno demokracją w praktyce, żeby właśnie kartka wyborcza miała znaczenie, żeby spierać się na programy, ale żeby też spierać się na to, kto w bardziej wiarygodny sposób będzie mógł zrealizować swój program, to też jeden z podstawowych celów naszej polityki - tłumaczył.

Mateusz Morawiecki w Kielnie / Adam Warżawa / PAP

Morawiecki zapowiedział, że w najbliższym czasie obóz rządzący na pewno zaprezentuje "bardzo wiele" nowych programów. Ale dzisiaj chciałbym tutaj spędzić jak najwięcej czasu z ludźmi, porozmawiać o tym, co działa dobrze, co mogłoby działać jeszcze lepiej w naszych różnych projektach - zaznaczył szef rządu.

Premier podkreślił, że na piknik w Kielnie szedł ulicą Szkolną w całości wyremontowaną z budżetu państwa. Jesteśmy przyzwyczajeni - i bardzo się z tego cieszymy - że wiele obiektów jest remontowanych z pomocą środków unijnych. Walczymy o te środki unijne. Kilka dni temu byłem w Brukseli - tam wprawdzie trochę inny bój się toczył - ale pośrednio walka o polskie interesy dotyczy również także jak najlepszego budżetu ze środków unijnych - stwierdził.