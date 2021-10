Do groźnego zdarzenia doszło na obwodnicy Kleszczowa (Łódzkie). Na zakręcie rozpędzony seat zjechał na lewy pas ruchu, zaczął koziołkować i dachował w rowie. Kierowca, który z niego wysiadł, uciekł do lasu. Gdy odnalazła go policja, okazało się, że ma 0,5 promila alkoholu w organizmie.

REKLAMA