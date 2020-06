W kopalni "Jastrzębie-Bzie" w Jastrzębiu-Zdroju doszło do wypadku. Poszkodowane zostały trzy osoby.

Jastrzębska Spółka Węglowa, do której należy kopalnia KWK "Jastrzębie-Bzie" informuje, że do wypadku doszło we wtorek na popołudniowej zmianie, kilometr pod ziemią. Trzy osoby zostały uderzone wężem hydraulicznym o średnicy 15 centymetrów.

Kopalnia "Jastrzębie-Bzie" / fot. Dawid Lach/JSW / Materiały prasowe



Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Jak dowiedział się reporter RMF FM, to pracownicy firmy zewnętrznej.