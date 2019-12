Polscy 15-latkowie w europejskiej czołówce - to wyniki prestiżowego, corocznego badania PISA. Gimnazjaliści świetnie wypadli we wszystkich dziedzinach badania za 2018 rok. "To pokazuje, że likwidacja gimnazjów była decyzją polityczną, a nie merytoryczną - i poważnym błędem" - komentuje Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Zdj. ilustracyjne / Lech Muszyński / PAP

Dariusz Piontkowski, szef MEN, oczywiście broni reformy swojej poprzedniczki Anny Zalewskiej... choć niezbyt zaciekle. Jak twierdzi - wysoki wynik to nie kwestia systemu edukacji, a tego, jak prowadzone są lekcje. Jakimi metodami i jak pracują nauczyciele. I to moim zdaniem jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje w polskiej szkole - tłumaczy minister. I dodaje, że to z kolei skutek zmian wprowadzanych przez ostatnie lata.

Szef ZNP Sławomir Broniarz zdecydowanie się nie zgadza. Jak mówi, nie da się oddzielić tych wysokich wyników od wieloletniego rozwijania gimnazjów, których uczniowie byli przecież przebadani w teście PISA. To, że Polska jest w czołówce światowej, potwierdza, że zrobiono krzywdę tysiącom polskich dzieci i zrobiono coś, co jest moim zdaniem zbrodnią na edukacji - przekonuje Broniarz.

Wyniki badania PISA

Średni wynik polskich uczniów uczestniczących w badaniu z czytania ze zrozumieniem to 512 punktów. Lepsze wyniki w Europie mają uczniowie z Estonii - 523 punkty, Finlandii - 520 punktów i z Irlandii - 518 punktów. Średnia krajów OECD to 493 punkty. Najlepszy wynik na świecie uzyskały Chiny - 555 punktów.

Średni wynik polskich uczniów, jeśli chodzi o rozumowanie matematyczne to 516 punktów. Lepsze wyniki w Europie mają Estonia - 523 punkty i Holandia 519 punktów. Najlepszy wynik na świecie uzyskały Chiny - 591 punktów.

Średni wynik polskich uczniów w rozumowaniu w naukach przyrodniczych to 511 punktów. Lepsze wyniki w Europie mają Estonia - 530 punktów i Finlandia - 522 punkty. Najlepszy wynik na świecie uzyskały Chiny - 590 punktów.

Omawiając wyniki badania dr Michał Sitek z Instytutu Badań Edukacyjnych, zauważył, że w wielu krajach widoczne są różnice w poziomie opanowania poszczególnych rodzajów umiejętności, podczas gdy wyniki polskich uczniów we wszystkich trzech zakresach umiejętności są wyrównane.

Podał także, że polscy uczniowie równie dobrze radzili sobie z tekstami pojedynczymi (np. artykuły, opowiadania, instrukcje), jak i zwielokrotnionymi (np. strony internetowe, fora internetowe).

W PISA 2018, jeśli chodzi o umiejętność czytania ze zrozumieniem, polscy uczniowie uzyskali 512 punktów. To 6 punktów więcej niż w badaniu PISA z 2015 r. i o 25 pkt. więcej niż wynosi średnia krajów OECD (493 punkty). W Europie lepszy wynik osiągnęli jedynie uczniowie z Estonii - 523 punkty, Finlandii - 520 i Irlandii - 518 punktów.

W zestawieniu światowym lepsze wyniki w czytaniu niż polscy 15-latkowie uzyskali uczniowie z Chin - 555 punktów, Singapuru - 549, Makao - 525, Hongkongu - 524, Kanady - 520 i Korei Południowej - 514 punktów.

Badanie pokazało też, że tak jak w poprzednich edycjach badania w umiejętności czytania ze zrozumieniem lepiej radzą sobie dziewczęta niż chłopcy i jest to obserwowane we wszystkich krajach uczestniczących w badaniu. W Polsce wynik dziewcząt jest o 33 punkty lepszy niż chłopców i plasuje się on w połowie zestawienia.

Czym jest badanie PISA?

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment) organizuje międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz przedstawicieli krajów członkowskich. To największe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co trzy lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych państwach. Polska uczestniczy w nim od samego początku, czyli od 2000 r. Polską edycję badania przeprowadził zespół naukowców z Instytutu Badań Edukacyjnych, a finansowanie zapewniło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Badanie PISA pokazuje poziom i zróżnicowanie umiejętności piętnastolatków, które rozwijane są w trakcie edukacji szkolnej i poza szkołą. W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną z trzech dziedzin: rozumowanie matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W badaniu PISA 2018 dziedziną główną było rozumienie czytanego tekstu.

W 2018 r. w badaniu uczestniczyło 79 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 660 tys. Polskę reprezentowało 5653 młodych Polaków z 227 szkół. Byli to w większości uczniowie III klas gimnazjów, przedostatni rocznik gimnazjalistów.