Senat opowiedział się za dniem wolnym 12 listopada, ale z poprawkami. W USA zatrzymano mężczyznę podejrzanego o rozsyłanie bomb do polityków Partii Demokratycznej i do siedzib telewizji. Wielu Polaków miało dzisiaj też problem z dostępem do banku PKO BP - wszystko przez wielką awarię. Te i wiele innych informacji zebraliśmy dla Was w naszym Podsumowaniu Dnia.

Wolne 12 listopada. Senat przyjął ustawę z 3 poprawkami

Senat opowiedział się za dniem wolnym 12 listopada, ale z poprawkami. Wprowadzono ograniczenie handlu, analogiczne do tego, jakie obowiązuje w niedziele i dni świąteczne. Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu, a następnie będzie musiał podpisać ją prezydent. Andrzej Duda mógłby złożyć pod nią podpis dopiero 9 listopada.

USA: Zatrzymano podejrzanego o wysłanie przesyłek z bombami

Resort sprawiedliwości USA potwierdził, że FBI zatrzymało w miasteczku Plantation na Florydzie osobę podejrzaną o rozsyłanie paczek z urządzeniami wybuchowymi - napisała na Twitterze rzeczniczka ministerstwa Sarah Isgur Flores. Według Reutersa, mężczyzna został zidentyfikowany jako 56-letni Cesar Sayoc.



TSUE uprzedza ruch polskich władz i wyznacza termin wysłuchania ws. środków tymczasowych

"Będziemy domagać się, aby cały Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął się postanowieniem w sprawie środków tymczasowych" - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Marcin Warchoł. Wiceminister sprawiedliwości uważa, że to sposób na kwestionowanie decyzji unijnego Trybunału, która została wydana jednoosobowo - przez wiceprezesa TSUE. Jednocześnie wiceminister sprawiedliwości podkreślił, że postanowienie TSUE zostanie wykonane".

Dodał również, że “postanowienie skierowane jest do państwa polskiego, wprost stanowi o tym w swojej konkluzji, gdzie mówi, że strona polska zostaje zobowiązana do takich kroków prawnych, które by umożliwiły powrót tych sędziów do stanu czynnego. Rząd, przestrzegając prawa Unii Europejskiej, tego typu kroki podejmie".

W RMF FM ujawniliśmy, jak polskie władze zamierzały kwestionować środki zabezpieczające nałożone przez unijny Trybunał, mimo że formalne odwołanie od nich nie przysługuje. Zamierzały, bo ubiegł je TSUE - samodzielnie wyznaczając na 16 listopada wysłuchanie w sprawie środków tymczasowych. To pierwszy etap procedury, w której unijny Trybunał weryfikuje decyzję wiceprezesa o nałożeniu na Polskę zabezpieczeń.

Dostęp do serwisu iPKO i Inteligo został przywrócony po awarii

Wielka awaria banku PKO BP - nie można było płacić kartami i korzystać z bankomatów. Dopiero wieczorem udało się usunąć awarię. Szanowni Państwo, dostęp do serwisu iPKO i Inteligo został przywrócony. Cały czas można płacić kartami i korzystać z bankomatów. Przepraszamy za utrudnienia- napisano na twitterze PKO BP.

Z oświadczenia banku wynika, że usterką było przecięcie światłowodów zapewniających komunikację. O incydencie poinformowano odpowiednie organy państwowe.

W Łodzi odnaleziono zwłoki. To ciało zaginionej 28-latki?

W okolicy łódzkich Stawów Jana odnaleziono ludzkie zwłoki. Policja bada, czy może to być ciało 28-letniej Pauliny Dynkowskiej, poszukiwanej od soboty.

Paulina Dynkowska wyszła w piątek wieczorem - mówiła, że idzie się spotkać ze znajomymi. Po raz ostatni była widziana w sobotę 20 października, około godz. 8:00 nad ranem.

Policjanci w tej sprawie poszukiwali ok. 50-letniego mężczyznę, którego zarejestrowały kamery monitoringu - szedł on w towarzystwie 28-latki w pobliżu skrzyżowania ulicy Zielonej z Aleją Kościuszki. Dzisiaj funkcjonariusze ustalili jego tożsamość i odwołali poszukiwania.

Senat nie zgodził się na powołanie Dudzińskiej na Rzecznika Praw Dziecka

Senatorowie nie wyrazili w piątek zgody na powołanie Agnieszki Dudzińskiej na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Za powołaniem Dudzińskiej był jeden senator, przeciw 67, a pięciu wstrzymało się od głosu. "Nie przyjmę kolejnej propozycji kandydowania na urząd Rzecznika Praw Dziecka. Okazało się, że to stanowisko polityczne" - powiedziała Dudzińska.



Premier Morawiecki nie musi prostować słów o smogu w Krakowie

Pełnomocnik KWW Jacka Majchrowskiego Marcin Mikos już zapowiedział, że w sobotę zostanie złożone zażalenie na decyzję sądu. Dziś Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił wniosek prezydenta Krakowa przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

W złożonym w trybie wyborczym wniosku ubiegający się o reelekcję prezydent Krakowa domagał się szczegółowego sprostowania w mediach tradycyjnych i społecznościowych wypowiedzi premiera, który mówił podczas konwencji PiS, że władze miasta "nie zrobiły nic lub prawie nic", jeśli chodzi o politykę na rzecz czystego powietrza.

Monika Jaruzelska: Może być mi przylepiona twarz homofoba

Sukces Moniki Jaruzelskiej w wyborach samorządowych sprawił, że Leszek Miller stwierdził, że radna miasta Warszawy powinna zostać kandydatką SLD na prezydenta w 2020 roku. O te i inne kwestie pytał Monikę Jaruzelską w Porannej rozmowie w RMF FM Robert Mazurek."Jeszcze gdyby ktoś mi rok temu powiedział, że ja w jakikolwiek sposób wejdę do polityki, to byłabym mocno zdziwiona, zaskoczona, i w tej chwili wydaje mi się to czymś dość abstrakcyjnym. Weszłam do Rady Miasta i na tym chcę się skupiać, a nie śnić jakimś snem o potędze" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Monika Jaruzelska, nowa radna Rady Miasta Warszawy. Odniosła się też do słów Leszka Millera, który uważa, że powinna ona wystartować w wyborach prezydenckich w 2020 roku. "Nie można niczego wykluczyć. Monika Jaruzelska nie zamierza, ale niczego nie wyklucza - mówi gość Roberta Mazurka.

Monika Jaruzelska: Nie podoba mi się sformułowanie „aborcja na życzenie” Karolina Bereza /RMF FM

"Dzisiaj w niektórych szkołach jest tak zwany tęczowy piątek, którym będą pogadanki o gejach i lesbijkach" - przypomniał Rober Mazurek. "Uważam że powinno mówić się na zajęciach o różnych orientacjach seksualnych i powinno się robić to w taki sposób, żeby nie budziło to agresji i było tolerancyjne" - mówiła Jaruzelska, ale dodała: "robienie fiesty z takich spraw które dotyczą intymnego życia, budzi odwrotny skutek i napędza agresję. (...) "Teraz pewnie może być mi przylepiona twarz homofoba".

Były prezes sądu w Katowicach: Nie każdy z nas jest Herkulesem

"Starałem się w kampanii unikać retoryki politycznej. Nie wdawać się w spór nie opowiadać się po żadnej ze stron" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM sędzia Jarosław Gwizdak. Były prezesem sądu rejonowego w Katowicach startował w wyborach na stanowisko prezydenta Katowic.

Pytany o zapis w konstytucji głoszący, że "sędzia nie może prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów" odparł: W przepisach ustawy: Prawo o ustroju sądów powszechnych jest taka możliwość, że sędzia może kandydować i na ten czas kandydowania udziela mu się urlopu bezpłatnego. Ja z takiej możliwości skorzystałem.

Ukraińcy chcą usunąć lwy z Cmentarza Orląt. "Symbol polskiej okupacji"

Rada Obwodowa we Lwowie zażądała usunięcia posągów lwów z Cmentarza Orląt Lwowskich, które uznała za "symbol polskiej okupacji Lwowa". Oświadczenie w tej sprawie Rada przyjęła w czwartek. Uważa, że lwy ustawiono nielegalnie.



Dążenie do ustawienia potajemnie pomników polskiej okupacji Lwowa trwa na tle niszczenia ukraińskich pomników na terytorium Polski, co odbywa się za milczącą zgodą polskich władz lokalnych - głosi oświadczenie, przesłane w piątek przez służby prasowe lwowskiej Rady Obwodowej.

Wiemy kto spowodował kolizję limuzyny z Beatą Szydło

Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który w czwartek spowodował kolizję w Imielinie w województwie śląskim, został ukarany mandatem w wysokości 220 złotych oraz 6 punktami karnymi. Ustalono, że za stłuczkę odpowiadał kierowca ostatniego samochodu kolumny.

Ukarano kierowcę, który w rządowej kolumnie jechał jako drugi. Jego samochodów miał największe uszkodzenia, ale to nie jest auto, w którym jechała wicepremier Beata Szydło.

Sinead O'Connor przeszła na islam

Znana na całym świecie irlandzka wokalistka Sinead O'Connor ogłosiła na swoim koncie na Twitterze, że przeszła na islam i od teraz nazywa się Szuhada (Shuhada) Davitt - poinformowała w piątek agencja Associated Press.

