"W tym roku Wigilia nie będzie wolna. Chciałbym, ale jestem realistą. Do końca kadencji ten projekt stanie na rządzie, ale w tym roku to się chyba nie uda" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji z Lewicy.

/ Shutterstock

Lewica złożyła w Sejmie projekt nowelizacji zakładający, że Wigilia będzie dniem wolnym od pracy.

Szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk z PSL powiedział przed kilkoma dniami w TVP Info, że na pewno nie zgodzi się na wprowadzenie wolnej Wigilii jeszcze w tym roku. Wcześniej minister rolnictwa Czesław Siekierski, a także minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówili jednak, że widzą taką możliwość.

Wątpliwości rozwiał we wtorek w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji z Lewicy.

Tegoroczna Wigilia nie będzie jeszcze dniem wolnym od pracy - powiedział jasno wicepremier w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.

Gawkowski przyznał, że projekt uznania Wigilii za dzień wolny od pracy został złożony za późno, by Sejm zdążył go uchwalić przed tegorocznymi świętami. Do tegorocznej Wigilii zostało dokładnie siedem tygodni.

Chciałbym, ale jestem realistą i patrzę na to odpowiedzialnie. Wierzę że do końca kadencji ten projekt stanie na rządzie i będzie miał większość, a później stanie w parlamencie, ale chyba to się nie uda w tym roku - stwierdził wicepremier.

Zapis Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 można przeczytać TUTAJ .