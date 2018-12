Wisła Kraków wydała lakoniczne oświadczenie na temat sprzedaży klubu nowym właścicielom. Potwierdziła jedynie, że wczoraj doszło do spotkania z inwestorami - luksembursko-brytyjskim konsorcjum funduszy inwestycyjnych. O tym, że Wisła Kraków ma nowego właściciela, poinformował prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Stwierdził, że we wtorek w Szwajcarii doszło do spotkania przedstawicieli Wisły Kraków z nowym właścicielem klubu. Według prezydenta, spółkę ma przejąć inwestor z kapitałem z Kambodży.

