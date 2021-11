Od 1 grudnia na płatnych odcinkach autostrady A2 i A4 zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zmieni się system poboru opłat dla samochodów osobowych i motocykli. System e-TOLL zastąpi obowiązujący do 30 listopada Manualny System Poboru Opłat. Oznacza to, że przejazd przez miejsca poboru opłat będzie odbywał się bez szlabanów. W założeniu pomysł ma m.in. zwiększyć przepustowość tych dróg.

To będzie prawdziwa rewolucja na polskich drogach. Od 1 grudnia za przejazd płatnymi odcinkami autostrady A2 Konin - Stryków i A4 Wrocław - Sośnica (zarządzanymi przez GDDKiA) nie zapłacimy na bramkach, ale w aplikacji e-TOLL PL lub kupując e-bilet. Bramki ze szlabanami na tych trasach będą działać do nocy 30 listopada Po tym dniu w okienku kasy na autostradzie nie będzie nikogo, kto mógłby przyjąć płatność. Oznacza to, że za przejazd nie zapłacimy ani gotówką ani kartą.

Jak zapłacić za autostradę od 1 grudnia?

1. Kup e-bilet autostradowy

w aplikacji e-TOLL PL BILET (możliwość zakupu w aplikacji dostępna od 1 grudnia),

u partnerów systemu e-TOLL.

PAMIĘTAJ!

Bilet możesz kupić z wyprzedzeniem jeśli podasz numer rejestracyjny samochodu, odcinek autostrady oraz planowaną datę i godzinę rozpoczęcia przejazdu. Bilet będzie ważny 48 godzin od wskazanej daty. Jeśli zmieniłeś plany, możesz go zwrócić przed zadeklarowaną godziną startu podróży.

2. Zainstaluj aplikację e-TOLL PL (jest dostępna od 24 czerwca)

Pobierz ją bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store. Jest obsługiwana przez system Android (min. 6.0, zalecany 11+) oraz IOS (13+).

W aplikacji wniesiesz opłatę za przejazd i doładujesz konto. Aplikacja przekazuje dane geolokalizacyjne i w trakcie przejazdu musi być cały czas włączona.

PAMIĘTAJ!

Aby korzystać z aplikacji musisz zarejestrować się w Internetowym Koncie Klienta w systemie e-TOLL. Po zakończeniu instalacji aplikacji otrzymasz identyfikator biznesowy urządzenia, podaj go w Internetowym Koncie Klienta (IKK).

Do 30 listopada za przejazd tymi odcinkami autostrady można zapłacić:

W systemie e-TOLL:

w aplikacji e-TOLL PL, która jest już dostępna bezpłatnie do pobrania w sklepach App Store i Google Play,

korzystając z urządzeń pokładowych OBU i ZSL montowanych w pojeździe, dopuszczonych i dystrybuowanych przez operatorów dopuszczonych do systemu e-TOLL.

Manualnie:

pobierając tradycyjny bilet w miejscu poboru opłat autostrady A2 i A4.

Za brak biletu kierowcy zapłacą mandat w kwocie 500 zł.

Czym jest e-TOLL?

Nowy system obowiązuje na wszystkich płatnych państwowych drogach w Polsce oraz tylko na dwóch odcinkach autostrad - A4 Gliwice Sośnica - Bielany Wrocławskie i A2 Konin -Stryków. Od 1 października jest on obowiązkowy dla kierowców aut ciężarowych. Od grudnia tego roku, nowy system będzie obowiązkowy również dla kierowców aut osobowych.