Rozpoczął się Generalny Pomiar Ruchu, obejmujący ponad dwa tysiące punktów pomiarowych w całej Polsce. Analiza natężenia ruchu na drogach krajowych jest prowadzona co 5 lat. Pomiary prowadzone będą w wyznaczonych dniach i przedziałach godzinowych przez cały rok. Wyniki poznamy w przyszłym roku.

Te informacje mają bardzo duże i szerokie spektrum zastosowania. Pomagają nam w celach planistycznych rozwoju dalszej sieci drogowej dróg krajowych w województwie pomorskim i w całej Polsce. Pozwalają zaplanować np. zmianę organizacji ruchu w danym miejscu, ale też np. pomagają wskazać, czy dany odcinek, którego remont się zbliża, będzie w pierwszej kolejności remontowany - podkreśla znaczenie badań w rozmowie z RMF FM Mateusz Brożyna z gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W ostatnich latach na drogach krajowych woj. pomorskiego jest wyraźna tendencja wzrostowa natężenia ruchu. Widać to szczególnie w sezonie turystycznym.

Pięć lat temu największe natężenie notowano na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdańsk Lotnisko i Gdańsk Karczemki, gdzie w ciągu doby średnio przejechało ponad 97 tys. pojazdów. Dziesięć lat temu na tym samym odcinku liczba pojazdów w ciągu doby była niższa o ok. 20 tys., przekraczając 77 tys.

Będzie to również pierwszy oficjalny pomiar ruchu na oddanej do użytku w 2022 r. Trasie Kaszubskiej, czyli fragmencie drogi ekspresowej S6 Gdynia Wielki Kack - Bożepole Wielkie.

Jest to jej debiut, więc zobaczymy, jak ta trasa jest często uczęszczana przez kierowców i jak duże natężenie panuje na poszczególnych węzłach. Czy to będzie węzeł Chwaszczyno, czy to będzie węzeł Koleczkowo? Sprawdzimy przepustowość - dodaje Brożyna.

Warto zaznaczyć, że pomiar obejmuje wszystkie drogi krajowe w Polsce, w tym również odcinki koncesyjne autostrady A1. Wyniki z generalnego pomiaru do 2025 roku będą dostępne w pełnym raporcie w drugiej połowie 2026 roku.