Nie będzie w tym roku problemów z zakupem węgla opałowego dla gospodarstw domowych - tak twierdzi Ministerstwo Aktywów Państwowych. Prawie 5 mln ton węgla dostarczą polskie kopalnie, 2 mln będzie pochodziło z importu i ten surowiec w dużej części już znajduje się w Polsce. Polska Grupa Górnicza – największy krajowy producent węgla zachęca do kupna opału już teraz, a nie dopiero jesienią.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Polska Grupa Górnicza informuje, że z analiz Ministerstwa Aktywów Państwowych wynika, iż w tym roku zapotrzebowanie na węgiel w sektorze komunalno-bytowym będzie znacznie niższe niż przeciętnie w zeszłych latach (9-10 mln t) i wyniesie ok. 7 mln ton.

Ostatnia zima była wyjątkowo ciepła, a wielu mieszkańców ogrzewających domy węglem poczyniło zapobiegliwie zwiększone zapasy pod presją kryzysu w 2022 r. - wskazuje PGG w komunikacie na swojej stronie internetowej. Wynika z niego również, że prawie 5 mln ton surowca dostarczą polskie kopalnie (z czego 3 mln ton PGG), a 2 mln ton to węgiel z importu, który w większości już znajduje się w Polsce.

PGG promocjami zachęca do kupowania opału już teraz. Jesienią można się spodziewać, że - jak co roku - będzie większe zainteresowanie i kolejki też mogą urosnąć - powiedział Rajmund Horst, wiceprezes PGG. Spółka zaznacza, że przez ponad 25 lat rynek węgla dla obiorców indywidualnych bazował na dystrybucji bezpośredniej w kopalnianych punktach sprzedaży drobnicowej.

Korzystali z tego głównie mieszkańcy Śląska, a transport z kopalń do składów i sprzedaż detaliczną na terenie całego kraju zdominowali liczni pośrednicy. Teraz dzięki zakupom w e-sklepie i stworzeniu sieci Kwalifikowanych Dostawców Węgla ceny są korzystniejsze, a węgiel bardziej dostępny.

Dzięki ostatnim promocjom w sprzedaży internetowej PGG S.A. cena wielu sortymentów wróciła do poziomu sprzed kryzysu po agresji Rosji na Ukrainę. Dla przykładu węgle tzw. grube (orzech i kostka) z kopalń rybnickich wyceniono obecnie w e-sklepie PGG S.A. na 1100,- zł/t. Trwająca od maja do końca czerwca promocja "Drugie tyle węgla" pozwala obniżyć cenę każdej kupionej tony o kolejne 200 zł/t. Dodatkowo do końca lipca cena opału z PGG S.A. w składach firmowych w całej Polsce będzie identyczna, jak w sklepie internetowym, a to znaczy, że odbiorca nie zapłaci za transport z kopalni do składu, gdziekolwiek się on znajduje - czytamy na stronie PGG.