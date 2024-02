Od dzisiaj możecie składać wnioski o 800+ na kolejny okres świadczeniowy, czyli od czerwca. Jeśli zrobicie to w ciągu trzech miesięcy, przelewy otrzymacie bez przerwy, z zachowaniem ciągłości wypłat.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Od 1 lutego 2024 r. można składać wnioski o 800+ na kolejny okres świadczeniowy (czerwiec 2024 - maj 2025 r.). Złożenie wniosku w lutym, marcu albo w kwietniu pozwoli otrzymywać uprawnionym rodzicom i opiekunom w 2024 roku 800+ bez przerwy.

Jak złożyć wniosek o 800+?

Od 2022 r. gdy ZUS przejął wypłatę świadczenia, wnioski można złożyć tylko elektronicznie. Do dyspozycji rodzice mają Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną, czy portal Emp@tia oraz aplikację mobilną mZUS.

W aplikacji widoczne są również wnioski wysłane do ZUS-u innymi kanałami przez: PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub system Emp@tia. Poprzez mZUS otrzymamy powiadomienie o możliwości składania wniosków na nowy okres świadczeniowy, sprawdzimy także kwotę świadczenia i termin jego wypłaty.

"Już od ponad roku udostępniona została aplikacja mobilna mZUS. Jest przeznaczona między innymi dla rodziców, którzy mogą skorzystać ze świadczenia wychowawczego 800 plus. Jeśli wcześniej złożony był do ZUS-u wniosek o to świadczenie i Zakład przyznał je, rodzic może na jego podstawie utworzyć nowy wniosek. Do kreatora pobrane są wszystkie uprzednio wprowadzane dane. Jeśli coś się zmieniło, można to poprawić" - wyjaśniają w komunikatach pracownicy ZUS-u.

To nie jest trudne, zajmuje kilka, do dziesięciu minut. Wpisujemy PESEL dziecka, adres zamieszkania, jego szkołę, zajmuje to moment dłużej, gdy jest dwójka dzieci. Zależy nam na ciągłości wypłat, dlatego składamy wniosek już teraz - opisuje pani Joanna, mama dwójki synów z Warszawy.