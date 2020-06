Po tym, jak autobus miejski spadł z mostu Grota-Roweckiego na Wisłostradę wprowadzono zmiany w kursowaniu niektórych linii - poinformowały w czwartek służby prasowe stołecznego ratusza.

Miejsce wypadku autobusu w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Jak poinformował stołeczny ratusz, w związku z zablokowanym przejazdem północną jezdnią trasy S8 w kierunku zachodnim, autobusy linii: 112, 114, 132, 134, 156, 186, 326, 414, 518, 705, 735, E-9 kierowane są na objazdy.



Linie 112, 132, 134, 156, 414, E-9 w kierunku zachodnim kursują ulicami: Toruńska - Modlińska - al. Pułkownika Kuklińskiego - most Marii Skłodowskiej-Curie - Wybrzeże Gdyńskie - Al. Armii Krajowej i dalej do własnych tras.



Linia 114 w kierunku Młocin jedzie ulicami: Modlińska - Jagiellońska - rondo Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - rondo Radosława - al. Jana Pawła II - Broniewskiego i dalej swoją trasą.



Linia 118 w kierunku Metra Politechnika jedzie ulicami: Modlińska - Jagiellońska - rondo Starzyńskiego - most Gdański - Szymanowska - Sanguszki - Wybrzeże Gdańskie i dalej do własnej trasy.



Linie 186, 326, 705, 735 kursują ulicami: Modlińska - Jagiellońska - rondo Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - rondo Radosława - ks. Jerzego Popiełuszki - Słowackiego i dalej własnymi trasami.



Linia 518 w kierunku Placu Trzech Krzyży jedzie ulicami: Modlińska - Jagiellońska - rondo Starzyńskiego - most Gdański - Słomińskiego - Międzyparkowa - Bonifraterska i dalej do swoją podstawową trasą.



W czwartek autobus linii 186 spadł z wiaduktu mostu Grota Roweckiego na Wisłostradę. Jak poinformowała rzeczniczka ratusza, w wypadku 20 osób zostało rannych, 1 osoba zginęła. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podał, że autobusem jechało 40 osób. Według niego, do szpitali odwiezionych zostało 6 osób z ciężkimi obrażeniami; do szpitali przewiezione zostały też osoby z lżejszymi obrażeniami, niektóre opatrywane są na miejscu.



Rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert przekazał, że autobus linii 186, który uległ wypadkowi był praktycznie nowy, kierowca miał certyfikat, a czas pracy nie był przekroczony.

Kunert przekazał, że autobus rozpoczął kursy o godz. 5.25. Wyjaśnił, że autobus jechał w kierunku pętli na Szczęśliwcach, przełamał bariery na trasie S8, część autobusu zawisła na trasie, a część spadła poniżej wiaduktu. Dodał, że kierowca autobusu jest w tej chwili pod opieką służb.