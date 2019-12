Podczas kołowania samolotu lecącego z Warszawy do Bukaresztu wystąpiło dymienie w kabinie - poinformował Piotr Łucki z biura rzecznika Lotniska Chopina. Dodał, że chwilowo wstrzymane były odloty i przyloty.

Pasażerowie polecieli do Bukaresztu samolotem zastępczym / Leszek Szymański / PAP

Jak poinformował PAP Piotr Łucki, samolot linii Regional Jet, przewoźnika wykonującego połączenia dla PLL LOT, miał wystartować koło południa z Warszawy do Bukaresztu. "Podczas kołowania w kabinie wyczuwalny był zapach dymu, dlatego podjęto decyzję o zawróceniu samolotu" - powiedział.



Łucki wyjaśnił, że pasażerowie zostali ewakuowani. W ciągu godziny PLL LOT podstawił dla nich samolot zastępczy, który po godz. 13 wyleciał do Bukaresztu. W związku z incydentem na warszawskim lotnisku przez 20 minut wstrzymane były odloty i przyloty.



Maszyna, w której wystąpiło dymienie została na lotnisku im. Chopina. "Najprawdopodobniej przejdzie przegląd techniczny i - jeśli będzie trzeba - naprawę" - powiedział Łucki.



Jednocześnie - jak poinformował Łucki - z awarią samolotu zbiegł się "wyciek paliwa z agregatu prądotwórczego na oddalonym stanowisku". Dodał, że nie było to nic poważnego, ale "wymagało zneutralizowania".