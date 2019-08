Od dziś z powodu remontu torów pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej S1 z Otwocka dojadą tylko do Powiśla, a S2 z Sulejówka do przystanku Warszawa Wschodnia. W związku z tym pasażerowie muszą się liczyć ze zmianami w ich kursowaniu.

Zdj. ilustracyjne / Tomasz Gzell / PAP

Wymienionych zostanie 80 sztuk betonowych bloczków oraz szyny na tzw. torze bezpodsypkowym, zastosowanym w tunelu średnicowym. Prace będą wykonywane całodobowo - przekazał Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Remont potrwa od 24 sierpnia do 31 sierpnia.

W związku z pracami pociągi linii S1 będą kursowały na skróconej trasie: Warszawa Powiśle - Otwock. Wyjątek stanowią trzy poranne pociągi, które wyjadą z Warszawy Zachodniej (wyjazd o godz. 4.05, 4.35 i 4.47) i przez Warszawę Centralną dojadą do Otwocka oraz trzy pociągi wieczorne, które wyjadą z Otwocka (wyjazd o godz. 22.46, 23.16 i 23.46) do Warszawy Zachodniej przez Warszawę Śródmieście.



Na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Powiśle pociągi linii S1 będą kursowały w obu kierunkach po torze nr 4, czyli tym, którym standardowo jadą pociągi w kierunku zachodnim, a na odcinku Warszawa Zachodnia - Pruszków zostanie uruchomiona linia S10.



Z kolei pociągi SKM linii S2 będą obsługiwały trasę Warszawa Wschodnia - Sulejówek Miłosna. Tylko dwa pierwsze pociągi w kierunku Sulejówka Miłosny wyjadą z Warszawy Zachodniej (wyjazd o godz. 3.50 i 4.43) i dojadą do Sulejówka przez Warszawę Centralną. W przeciwnym kierunku - z Sulejówka do Warszawy Zachodniej, przez Warszawę Śródmieście, pociągi wyjadą z Sulejówka o godz. 22.39 i 23.40.



Na odcinku Warszawa Śródmieście - Warszawa Lotnisko Chopina zostanie uruchomiona linia S20.



Utrudnienia czekają też pasażerów Kolei Mazowieckich. Pociągi jadące w kierunku wschodnim, na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia, będą kursowały przez stację Warszawa Centralna z pominięciem stacji: Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion.



Natomiast w kierunku zachodnim wybrane pociągi KM pojadą przez stację Warszawa Śródmieście, ale torem, którym standardowo jadą pociągi w przeciwnym kierunku. Pozostałe pociągi zostaną odwołane na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia.



Pociągi lotniskowe, standardowo obsługujące trasę Modlin - Warszawa Lotnisko Chopina, będą kończyły kursy na stacji Warszawa Wschodnia.



Szczegółowy rozkład jazdy pociągów KM jest dostępny na stronie www.mazowieckie.com.pl. Znaleźć można tam także zbiorczy rozkład jazdy na trasie Warszawa - Dęblin, uwzględniający pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 i Kolei Mazowieckich.