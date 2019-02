Były prezydent Lech Wałęsa napisał w mediach społecznościowych, że gdyby posłuchał zaleceń rządu zmarłego niedawno Jana Olszewskiego, "wojska sowieckie byłyby w Polsce do końca świata i jeden dzień dłużej". "Do dzisiaj sprawy by nie załatwiono" - ocenił.

Były prezydent Lech Wałęsa / Grzegorz Momot /PAP

REKLAMA