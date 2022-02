Dziś nadal będzie mocno wiało, do 90 km/h, a jutro - jak ostrzegają synoptycy - wracają potężne nawałnice i porywy do 120 km/h. Tak było też wczoraj - tylko w ciągu doby strażacy wyjeżdżali ponad 13,5 tys. razy. Trzy osoby zginęły, 19 zostało rannych.

Zniszczenia po przejściu trąby powietrznej w miejscowości Smaszków / Roman Zawistowski / PAP

Służby przygotowują się do kolejnego uderzenia wichur, ściągają do jednostek kolejnych strażaków. Przewidują, że jutro może powtórzyć się wczorajszy scenariusz.

Zwiększamy stany osobowe w jednostkach ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej, a także w stanowiskach kierowania, po to, żeby móc większą liczbą strażaków ruszyć do tych zadań, które nas niestety prawdopodobnie czekają - mówił Karol Kierzkowski z Komendy Głównej Straży Pożarnej.

W tej chwili to co najmniej 150 dodatkowych strażaków na służbie w skali kraju, ale ta liczba może i prawdopodobnie będzie rosła.

Bilans wczorajszych wichur to trzy ofiary śmiertelne, 19 osób rannych, ponad 3 tysiące zniszczonych budynków, w tym 500 poważnie. Cały czas 47 tysięcy domów nie ma prądu, najwięcej na Mazowszu - 10 tysięcy.

Alerty IMGW

Alerty najwyższego, trzeciego stopnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, a także dla części województw: lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. IMGW prognozuje tam silny wiatr o średniej prędkości od 35 do 50 km/h, w porywach do 120 km/h, z zachodu. Lokalnie możliwe są tam burze.

Dla pozostałej części kraju wydano alerty drugiego stopnia. Możliwy jest tam wiatr o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach miejscami do 110 km/h, z kierunków zachodnich.

Alerty zaczną obowiązywać od godzin wieczornych i nocnych.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia dużych strat materialnych oraz zagrożenie zdrowia i życia. Z kolei ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że mogą wystąpić groźne zjawiska meteorologiczne powodujące bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof, a także zagrożenie życia.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę Polska znajdzie się pod wpływem niżu Eunice i pozostanie w powietrzu polarnym morskim, przejściowo cieplejszym. Na północnym-zachodzie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, na terenach wyżej położonych również śniegu. Możliwe burze. Temperatura maksymalna od 3 st. C na wschodzie do 7 st. C na zachodzie. Wiatr dość silny i silny, od 45 do 60 km/h, w porywach do 110 km/h, a w pasie nadmorskim silny do 125 km/h.



W niedzielę Polska będzie pod wpływem rozległego niżu znad Europy Północnej. Z zachodu nasunie się strefa frontu ciepłego związanego z ośrodkiem w rejonie Wysp Owczych. Na północnym-zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu ze śniegiem i deszczu, miejscami możliwy śnieg. Temperatura maksymalna od 1 do 4 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, rano w porywach do 60 km/h, a nad morzem do 70 km/h. Wieczorem ponownie porywisty.