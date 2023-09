Pojutrze dojdzie do rozmowy ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy - dowiedział się dziennikarz RMF FM. Robert Telus i Mykoła Solski będą dyskutować o szansach na rozwiązanie konfliktu o embargo na ukraińskie zboże.

Robert Telus / Marian Zubrzycki / PAP

Nasz kraj postawi Ukrainie warunek, by wycofała skargę do Światowej Organizacji Handlu na polski zakaz importu ukraińskiego zboża. Jeśli strona ukraińska tak zrobi, to otworzy drogę do dalszej rozmowy.

Jak ustalił w Ministerstwie Rolnictwa dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, na razie nie ma planu zniesienia przez Polskę embarga. To będzie możliwe dopiero wtedy, gdy pojawi się nowy mechanizm, zaakceptowany przez obie strony, który da pełną kontrolę nad tym, ile ukraińskiego zboża zostanie w Polsce, by nie zaburzało to sytuacji na naszym rynku.

Dziennikarz RMF FM usłyszał w resorcie rolnictwa, że są tam duże nadzieje, iż środowe rozmowy będą powrotem do regularnych, bezpośrednich kontaktów między naszymi krajami, bez skarg Ukrainy na Polskę do międzynarodowych instytucji.

Zakaz importu ukraińskiego zboża

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo ograniczenia obowiązywały do 5 czerwca, a następnie zostały przedłużone do połowy września.

Embargo zniesiono 15 września na podstawie postanowienia KE. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska przedłuży zakaz wwozu ukraińskiego zboża, mimo braku zgody Unii Europejskiej. Następnie w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie w sprawie bezterminowego zakazu przywozu do Polski ukraińskich produktów rolnych.

Decyzje o jednostronnym przedłużeniu ograniczeń importowych podjęły również rządy Węgier i Słowacji.