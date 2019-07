"W poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok dziecka znalezionego między Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim" - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński. Jak informowała policja, m.in. ubiór wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że jest to 5-letni Dawid.

Miejsce odnalezienia zwłok / Leszek Szymański / PAP

W sobotę stołeczna policja poinformowała, że na trasie A2 między Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim, w okolicach węzła Pruszków, znaleziono ciało dziecka. Z prawdopodobieństwem graniczącym prawie z pewnością jesteśmy przekonani, że jest to 5-letni Dawid - przekazał w sobotę dziennikarzom asp. sztab. Mariusz Mrozek z Biura Prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował w niedzielę, że w sobotę około godz. 20 zakończyły się oględziny miejsca odnalezienia zwłok. Dodał, że ciało zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej. Zapowiedział, że w poniedziałek ma się tam odbyć sekcja zwłok. Prokuratura nie informuje o szczegółach dotyczących oględzin.



W sobotę Mrozek mówił, że wiele cech, w tym ubiór, wskazuje na to, iż znalezione ciało dziecka to 5-letni Dawid. Oczywiście będą jeszcze przeprowadzone okazania z udziałem rodziny, będą czynności wyznaczone przez prokuratora - jednak uznaliśmy, że prawdopodobieństwo jest na tyle duże, że ta informacja musi być przekazana, chociażby ze względu na to, jak duży był odzew społeczny, jak wiele osób angażowało się w te poszukiwania - tłumaczył.



Poszukiwania 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego rozpoczęły się o północy 10 lipca, kiedy utratę kontaktu z nim i jego ojcem zgłosiła rodzina. Dawid został zabrany przez ojca z Grodziska około godz. 17 w środę. Według ustaleń policji, tego samego dnia przed godz. 21 ojciec odebrał sobie życie, rzucając się pod pociąg.



Jako pierwszy informację o terminie przeprowadzenia sekcji zwłok podał Polsat News.