Pożar w brzeskiej piekarni był powodem ewakuacji budynku mieszkalnego. Przyczyną akcji ratowniczej było zapalenie się patelni z pączkami - poinformował oficer dyżurny KW Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Do zdarzenia doszło we wtorek nad ranem. Strażaków wezwano do pożaru w budynku, w którym na parterze znajduje się piekarnia. Kiedy kilka zastępów straży pożarnej przyjechało na miejsce, przed budynkiem zastali już zaalarmowanych lokatorów mieszkań znajdujących się nad piekarnią.

Jak się okazało, zadymienie budynku spowodował pożar na przemysłowej patelni do smażenia pączków. Według wstępnych ustaleń, przyczyną mogła być nieuwaga pracownika, który zapomniał ją wyłączyć. Straty będące wynikiem pożaru oszacowano na około sto tysięcy złotych.