Zima nie odpuszcza. Według nowych prognoz długoterminowych, także w lutym powinniśmy spodziewać się trudnych warunków pogodowych. Synoptycy wskazują, że w przyszłym miesiącu czekają nas jeszcze dwa ataki zimy, którym będą towarzyszyły silne mrozy.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Luty będzie biały i mroźny - to najnowsza długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Synoptycy przewidują, że fala zimna ponownie przejdzie z północy do centrum Europy. Według Marka Kuczery, meteorologa i fizyka atmosfery z Uniwersytetu Karola w Pradze, z którym rozmawiał portal Wirtualna Polska, w przyszłym miesiącu mogą wystąpić jeszcze dwa szczyty zimowej pogody.

Pierwszy ze szczytów prognozowany jest już na 3 lutego. Termometry mogą pokazać wtedy -14 stopni C.

Uważam, że aktualnie fani zimowych aktywności nie mają powodów, aby narzekać na tegoroczną zimę. Jesienią prognozy sezonowe przewidywały szybkie nadejście w lutym warunków wiosennych. Tymczasem zjawiska związane z ociepleniem na Arktyce i zmianami w cyrkulacji mas powietrza na półkuli północnej zmieniły ten scenariusz. W wielu regionach Europy odnotowano wieloletnie rekordy ujemnych temperatur - zaznacza Kuczera.

Według prognoz długoterminowych, zaledwie kilka dni później, bo 9 lutego, ma nastąpić kolejny atak zimy. Wtedy też będzie zdecydowanie zimniej. Temperatura według wyliczeń modelu pogodowego Global Forecast System może wynieść nawet -21 stopni C.

Prognozy dotyczące wydarzeń za 14 dni są obarczone dużym marginesem błędu. Widać w nich jednak trend związany z ochłodzeniem - podkreśla jednak naukowiec.

Pogoda w lutym. Prognoza IMGW

Na początku stycznia długoterminową prognozę pogody na luty opublikował także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według synoptyków, średnia miesięczna temperatura, a także suma opadów prawdopodobnie będzie zawierała się w normie. Jest tu jednak pewien wyjątek, który stanowią krańce Polski, czyli Podlasie i Suwalszczyzna. "Tam prognozowana jest średnia temperatura powyżej normy" - pisze IMGW.

Ponadto w prognozie czytamy: "W północnej części kraju możliwa jest suma opadów powyżej normy".

Co to oznacza? "Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1981-2010" - odpowiada IMGW.