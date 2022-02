Nastolatkowie z Izraela, którzy przyjeżdżają do Polski na wycieczkę śladami miejsc pamięci o Holocauście, są bohaterami filmu "The Delegation" w reżyserii Asafa Sabana. Zdjęcia do tej polsko-niemiecko-izraelskiej koprodukcji są obecnie realizowane w Łodzi.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O rozpoczęciu zdjęć do filmu, których autorem jest Bogumił Godfrejów, poinformował PAP Michał Kędzierski z EC1-Łódź Miasto Kultury. Ta instytucja jest jednym ze współproducentów "The Delegation".



Film powstaje w koprodukcji z partnerami z Izraela i Niemiec. Cieszę się, że możemy mówić jednym głosem o naszej wspólnej historii i o tym, co ona dla nas znaczy. Opowiadamy o Holokauście z perspektywy ludzi młodych, którzy tak jak my nie doświadczyli traumy wojny. Mimo to wspomnienie Zagłady nadal kształtuje ich spojrzenie na świat, bardziej niż mogliby przypuszczać. Z produkcyjnego punktu widzenia: jestem dumna, że pomimo wyzwań, jakie stawia przed nami pandemia i inflacja, udało się nam zamknąć budżet i doprowadzić do realizacji zdjęć - podkreśliła producentka filmu Agnieszka Dziedzic z Koi Studio.



"The Delegation" opowiada o grupie izraelskich nastolatków, którzy przyjeżdżają do Polski na wycieczkę śladami miejsc pamięci o Holocauście. Głównymi bohaterami filmu jest trójka przyjaciół: Nitzan, Frisch i Ido, którzy właśnie znajdują się w szczycie hormonalnej burzy towarzyszącej dorastaniu. Podczas pobytu w Polsce muszą mierzyć się zarówno z wielkimi dramatami historii, jak i codziennymi dylematami nastoletniej rzeczywistości.



Zdjęcia do filmu realizowane są w Krakowie, Łodzi i Warszawie przy wsparciu Kraków Film Commission i Łódź Film Commission. Do najważniejszych lokacji zdjęciowych należą miejskie plenery w Krakowie - Rynek Główny i Kazimierz, Synagoga Tempel, Obóz w Płaszowie oraz Cmentarz Żydowski w Łodzi, Stacja Radegast, łódzkie plenery i lotnisko Lublinek. Zdjęcia planowane są także w Treblince oraz w Warszawie i okolicach.



Dla reżysera Asafa Sabana będzie to drugi film pełnometrażowy. Wystąpią w nim debiutujący izraelscy aktorzy - Yoav Bavli, Naomi Harari i Leib Lev Levin, a także znany z roli rabina w "Liście Schindlera" Ezra Dagan jako dziadek Frisch. W rolach drugoplanowych zagrają polscy aktorzy: Karolina Bruchnicka, Pascal Fischer i Lech Dyblik. Za zdjęcia do filmu odpowiedzialny jest polski operator Bogumił Godfrejów.