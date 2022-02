Łódź jest jednym z 10 punktów na mapie Polski, gdzie prowadzony jest pilotaż programu leczenia e-uzależnień dla dzieci. Chodzi o nadmierne korzystanie z urządzeń takich, jak komputer czy smarfon, ale też o przebywanie w wirtualnym świecie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Opierając się na danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2019 roku, blisko 9 na 10 dzieci codziennie korzysta z internetu. Ponad 80 proc. w wieku od 7 do 15 lat ma telefon komórkowy. Używa go natomiast niemal 64 proc. dzieci w wieku 7-9 lat. W trochę starszej grupie - 10-12 lat, ten odsetek wzrasta do prawie 92 proc. Oni wszyscy potencjalnie mogą uzależnić się od urządzeń elektronicznych - na szczęście nie wszyscy muszą.

Jak rozpoznać czy dziecko ma problem?

Po pierwsze ważne jest, żeby zaobserwować, jak dużo czasu nasza pociecha poświęca na korzystanie z telefonu czy przebywanie w świecie wirtualnym. Przed pandemią granica ta była określona na 4 godziny dziennie.

Po drugie: trzeba być uważnym na zmiany, jakie zachodzą w życiu dziecka. Jeśli pasję piłkarską wypiera komputer, to trzeba się temu przyjrzeć, dowiedzieć dlaczego, sprawdzić co za tym się kryje.

Po trzecie: ważne jest przekonać się, jak dziecko zareaguje, gdy ograniczymy mu czas korzystania z tabletu. Zwykle odstawienie powoduje, że dziecko zachowuje się agresywnie, nie może znaleźć sobie miejsca, jest rozdrażnione lub apatyczne.

Rodzicu, jeśli masz wątpliwości czy Twoje dziecko jest uzależnione od internetu, od laptopa, zadzwoń do poradni i umów się na spotkanie. Specjaliści przeprowadzą diagnostykę i odkryją, gdzie leży problem. Później, żeby kompleksowo go rozwiązać, zazwyczaj terapii poddawana jest cała rodzina, czyli nie tylko dziecko, ale także rodzice. W ramach programu pilotażowego w Łodzi prowadzone będą indywidualne i grupowe sesje czy grupy wsparcia. Czas trwania leczenia będzie dostosowany do pacjenta i może wynieść nawet ponad 12 tygodni.

Profesjonalną, bezpłatną pomoc psychologiczną zapewni zespół specjalistów w MONAR przy ul. Tuszyńskiej 123/125 w Łodzi.

Cel pilotażu

Priorytetem jest przede wszystkim pomoc w wyjściu z uzależnienia zarówno samym pacjentom, jak również ich bliskim. Bardzo ważne jest zwiększenie wiedzy i samoświadomości na temat tego problemu, tak aby pozbyć się bariery wstydu i obawy przed konsultacją z psychiatrą czy psychologiem. Celem programu jest również przetestowanie nowych modeli opieki nad najmłodszymi pacjentami oraz wypracowanie wzorcowej ścieżkę terapeutycznej, którą będzie można wykorzystać na szeroką skalę w całej Polsce.

Dla kogo leczenie?

Z leczenia w ramach pilotażu skorzystają zarówno dzieci przed rozpoczęciem nauki w szkole, jak również dzieci i młodzież w wieku szkolnym - do czasu ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych.

Jakie objawy powinny zaniepokoić?

Ciągła potrzeba korzystania z Internetu, komputera, telefonu;

Brak kontroli nad czasem spędzonym w Internecie, telefonie, komputerze;

Rozdrażnienie, złe samopoczucie, agresja spowodowane brakiem możliwości lub utrudnieniami w korzystaniu z Internetu, telefonu, komputera;

Izolowanie się;

Problemy z koncentracją;

Problemy ze snem;

Relacje wirtualne stają się ważniejsze od realnych.

Konsekwencje uzależnienia

Fizyczne - wady postawy, ból oczu, bóle głowy, wady wzroku, nadmierna masa ciała;

Psychologiczne - zaburzenia koncentracji, skłonność do kłamania;

Moralne - przemoc słowna, zatarcie granicy między dobrem a złem;

Społeczne - zanik więzi emocjonalnych, rezygnacja z aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu;

Intelektualne - szok informacyjny, niezdolność do racjonalnej selekcji danych, zaburzenia pamięci.

Jak skorzystać z leczenia?

Żeby dziecko zostało objęte profesjonalną opieką w ośrodku należy zgłosić się bezpośrednio do placówki realizującej program. Nie jest potrzebne skierowania. Pierwsza porada lub wizyta jest możliwa już 7 dni roboczych od zgłoszenia.

Na leczenie składają się:

porada lekarska diagnostyczna;

porada lekarska terapeutyczna;

porada lekarska;

porada psychologiczna-diagnostyczna;

porada psychologiczna;

sesja psychoterapii indywidualnej;

sesja psychoterapii rodzinnej;

sesja psychoterapii grupowej;

sesja psychoedukacyjna.

Program pilotażowy trwa do końca czerwca 2023 roku.