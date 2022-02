Społecznicy złożyli w kancelarii Rady Miejskiej w Łodzi obywatelski projekt uchwały w sprawie cen biletów MPK. Podpisało się pod nim blisko 2,4 tys. mieszkańców.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Inicjatywa uchwałodawcza "Komunikacja miejska na 100 procent" to odpowiedź łódzkich społeczników na niedawną uchwałę radnych, która zakłada podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej o ponad 30 proc. Od 1 marca bilet normalny 20-minutowy z 3 zł zdrożeje do 4 zł, a 40-minutowy z 3,80 zł do 5 zł, z kolei ceny ulgowych zostaną podniesione z 1,5 zł i 1,9 zł do 2 zł i 2,50 zł.

Nie można przerzucać kosztów funkcjonowania miasta na mieszkańców w dobie tak wysokiej inflacji i drożyzny, która drenuje ich kieszenie - podkreślała pełnomocniczka komitetu uchwałodawczego Magdalena Gałkiewicz, kiedy rozpoczęto zbiórkę podpisów.

Do złożenia obywatelskiego projektu uchwały koniecznych było minimum 300 podpisów mieszkańców. Zebrano dużo więcej.

Udało się. Mieszkanki i mieszkańcy Łodzi poparli obywatelski projekt o obniżce cen biletów oraz usprawnienia działania komunikacji miejskiej w Łodzi. 2383 osoby to rekordowa liczba podpisów wśród wszystkich poprzednich społecznych inicjatyw uchwałodawczych w naszym mieście. To były prawdziwe konsultacje społeczne - ogłosił w poniedziałek prezes stowarzyszenia Tak dla Łodzi Daniel Walczak.

Gałkiewicz dodała, że tak duża liczba podpisów oznacza mandat do domagania się zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w Łodzi w sprawie obywatelskiego projektu i dyskusji na temat transportu zbiorowego w mieście.

Chcemy prawdziwej i otwartej debaty z udziałem niezależnych ekspertów i ekspertek, mieszkanek i mieszkańców, którzy bez skrępowania będą mogli wyrazić swoje zdanie na temat komunikacji zbiorowej. Chcemy dobrych rozwiązań dla miasta i mieszkańców. Mamy nadzieję, że radni zanim podejmą decyzję wysłuchają z uwagą naszych argumentów - podkreśliła.

Projekt obywatelskiej uchwały zakłada m.in. obniżenie cen biletów i usprawnienie komunikacji miejskiej: o 25 proc. tańsze bilety, 25 proc. szybszą komunikację, 25 proc. częstsze kursowanie autobusów i tramwajów. Dzięki temu o 25 proc. mają zmniejszyć się korki w Łodzi. Według cen ujętych w projekcie uchwały bilet normalny 20-minutowy kosztowałby 2,2 zł, a 40-minutowy - 3 zł.

Sesja Rady Miasta, na której zostanie rozpatrzony projekt uchwały powinna odbyć się w ciągu trzech miesięcy.