W sobotę przed południem na dworcu PKP w Krakowie uruchomiony został specjalny Punkt Informacyjny dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce. Każdy obywatel uciekający przed wojną otrzyma w nim wsparcie.

/ Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie /

Jak informuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita, punkt został uruchomiony we współpracy z PKP - tuż przy peronie nr 4. Na razie będzie on czynny od godz. 6:00 do 22:00. Punkt został specjalnie oznakowany.

Każdy obywatel uciekający przed wojną otrzyma wsparcie: możliwość zakwaterowania na terenie Małopolski oraz potrzebne informacje w języku ukraińskim.

W punkcie tym Ukraińcy, którzy opuścili swój kraj w związku z konfliktem zbrojnym i znaleźli się w Małopolsce, otrzymają informacje o miejscu, do którego mogą się udać. Oprócz noclegu zapewnimy tym osobom także wyżywienie. Pierwsi uchodźcy już skorzystali z Punktu Informacyjnego. Małopolska jest i będzie z Ukrainą. Udzielimy wszelkiego wsparcia - podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dostępna jest też specjalna całodobowa infolinia dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce: 12 210 2002.