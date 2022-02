W Muzeum Inżynierii Miejskiej na Kazimierzu utworzono drugi miejski magazyn na dary dla Ukrainy. Magistrat zaapelował w niedzielę, aby do pierwszego punktu - na stadionie Wisły - dary przynosiły tylko osoby indywidualne.

Mieszkańcy tłumnie przybyli na stadion Wisły z darami dla Ukraińców / Marlena Chudzio / RMF FM

Do nowo uruchomionego magazynu w Muzeum Inżynierii Miejskiej na Kazimierzu dary mogą przynosić wszyscy chcący pomóc, ale organizatorów dużych zbiórek magistrat prosi o wstrzymanie się z przywozem darów i- jeśli to możliwe - przechowanie ich u siebie. Jest też prośba o to, aby dary były posegregowane i opisane według kategorii (np. żywność, środki higieniczne). Wjazd do magazynu na Kazimierzu jest od ul. Gazowej.

Magistrat zaapelował w niedzielę, aby do pierwszego punktu – na stadionie Wisły – dary przynosiły tylko osoby indywidualne. Wcześniej były momenty, kiedy w magazynie tym nie było miejsca.

W niedzielę Krakowianie tłumnie ruszyli na Stadion Wisły by nieść pomoc Ukraińcom. Tam zbierane są dary dla mieszkańców Lwowa.

Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig: Działamy, a nie czekamy RMF FM

Najpotrzebniejsze rzeczy to: środki ochrony osobistej (hełmy, kamizelki kuloodporne, siatki maskujące), leki, antybiotyki, bandaże, generatory prądu, śpiwory, karimaty, łóżka polowe, latarki, baterie, środki do odkażania wody i apteczki.

W sprawie zbiórki można się kontaktować pod numerem telefonu 12 616 18 79 w godz. 12.00–20.00 lub pod adresem mailowym: pomocdlalwowa@um.krakow.pl.