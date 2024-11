W czwartek Łukasz Żak zostanie przewieziony z Niemiec do Polski. Mężczyzna, który w połowie września doprowadził do tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie, a następnie uciekł do Niemiec, zostanie wydany w ramach ekstradycji.

/ Policja Warszawa / Policja Łukasz Ż. w czwartek zostanie przywieziony przez niemieckie służby samochodem na granicę. Tam przejmą go polscy funkcjonariusze. Jako pierwszy tę informację podał Polsat News. 26-latek trafi następnie do prokuratury. Zarzuty ma usłyszeć w piątek. Na ten dzień zaplanowano także przesłuchanie. Wypadek na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie Łukasz Ż. w nocy z 14 na 15 września z impetem uderzył samochodem na Trasie Łazienkowskiej w tył osobówki, którym jechała czteroosobowa rodzina. Volkswagen Arteon, za którego kierownicą siedział najprawdopodobniej Łukasz Ż., najechał na tył forda, który następnie uderzył w barierki energochłonne. Fordem podróżowała czteroosobowa rodzina. W zderzeniu zginął 37-letni pasażer tego auta, a do szpitala trafiły kolejne trzy osoby: kierująca 37-letnia kobieta i dzieci w wieku czterech i ośmiu lat. Łukasz Ż. był wielokrotnie karany za jazdę pod wpływem alkoholu, kilkukrotnie za jazdę bez uprawnień, za oszustwa i posiadanie narkotyków. W zeszłym roku został orzeczony w stosunku do niego zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych. Grozi mu 12 lat więzienia. Opracowanie: Magdalena Olejnik