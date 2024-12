Niespokojna noc i poranek w Pomorskiem

W samym woj. pomorskim od północy do godz. 8:00 w całym województwie pomorskim strażacy interweniowali ponad 130 razy z powodu silnego wiatru.

W powiatach nadmorskich województwa obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, w głębi województwa jest to pierwszy stopień.

Najgorsza sytuacja jest w Kartuzach, Słupsku, Wejherowie i Gdańsku. Jak usłyszał dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski, z każdą godziną zgłoszeń spływa coraz więcej.

Dotyczą one głównie połamanych drzew na ulicach, ale zdarzają się również przypadki, gdy drzewa uszkodziły samochody na parkingu. Tak było między innymi na Przymorzu w Gdańsku, gdzie uszkodzone zostały dwa auta.

Wiatr nasila się - w porywach chwilami dochodzi do 75 km/h. Najsilniejszych porywów, lokalnie nawet do około 90 km/h, synoptycy spodziewają się do godz. 12:00.

Z powodu wichur, ze względów bezpieczeństwa, w Gdańsku do odwołania zamknięte będą Park Oliwski, cmentarze komunalne, zoo oraz molo w Brzeźnie. "Osoby przebywające poza domem prosimy o nie wchodzenie na tereny innych parków i terenów zalesionych oraz o zachowanie ostrożności" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez miasto.

Interwencje strażaków na Dolnym Śląsku

Jak informuje dziennikarka RMF FM Martyna Czerwińska, o poranku silnie wieje także na Dolnym Śląsku. W ciągu doby strażacy musieli interweniować 44 razy, a do południa wiać może jeszcze mocniej - w porywach do 85 km/h.

Jak ustaliła nasza reporterka, większość akcji dotyczy powalonych drzew - rano runęły m.in na ulicę Partyzantów i Widawską we Wrocławiu. Strażacy usuwają też konary w Stanisławowie koło Jawora, w Radkowie i w Trzebnicy na ul. Kwiatowej.

Na dużym obszarze regionu IMGW ogłosiło ostrzeżenie pierwszego stopnia - obowiązuje do godz. 14:00.

Prognoza pogody na poniedziałek

W poniedziałek zachmurzenie duże, największe przejaśnienia możliwe są głównie na północnym wschodzie. W rejonach podgórskich pojawią się opady deszczu ze śniegiem, wysoko w górach opady śniegu.

Temperatura maksymalna - od 5 st. C na południowym wschodzie do 11 st. C na zachodzie, w rejonach podgórskich około 4 st. C.