W godzinach porannych rozpoczęły się kolejne testy awaryjnego rurociągu na Wiśle. W niedzielę okazało się, że jedna z nitek wymaga przekonstruowania, otwarcie rurociągu zostało wstrzymane, a ścieki nadal wpływały do Wisły. Po dzisiejszych testach nadal nie udało się całkowicie wstrzymać zrzutu nieczystości.

Szef KPRM Michał Dworczyk podczas prób uruchomienia awaryjnego rurociągu / Tomasz Gzell / PAP

Poranne testu rurociągu na moście pontonowym zakończyły się. Jak ustalił korespondent RMF FM, kurki zostały odkręcone, przyjmują ścieki, a mimo to, część nieczystości nadal trafia do Wisły.

Ścieki nadal trafiają do Wisły

Obecnie obie nitki przyjmują jedynie 60 procent nieczystości, pozostałe 40 procent nadal trafia do Wisły. W najbliższych godzinach przepustowość ma być sukcesywnie zwiększana. Konieczne jest też prowadzenie obserwacji samego mostu, od którego stabilności zależy powodzenie awaryjnego rurociągu.

To, że nieczystości wciąż płyną do Wisły, budzi zdziwienie i niepokój mieszkańców Warszawy. Ciągle trwa również praca przy czerpni, z której wąskimi wężami ścieki są odprowadzane do olbrzymich nitek awaryjnego rurociągu na moście pontonowym.

Niedzielna awaria

Początkowo zakładano, że awaryjne rurociągi rozpoczną pracę w weekend. Jednak, jak poinformował szef KPRM Michał Dworczyk, okazało się, że konieczne jest przekonstruowanie jednej z nitek rurociągu.

W weekend zostały zakończone prace na moście pontonowym w miejscu, gdzie wejścia do kolektora oczyszczalni oraz zakończono próby szczelności, w trakcie których okazało się, że konieczne są zmiany w mechanizmie doprowadzającym ścieki do pomp. Zgodnie przedstawionym wcześniej planem, uruchomienie awaryjnego rurociągu miało nastąpić w niedzielę o godzinie 14.

Dworczyk informował w niedzielę, że opóźnienie po awarii ma wynieść jedynie kilka godzin, a uruchomienie rurociągu na moście pontonowym, a tym samym zatrzymanie zrzutu ścieków do Wisły, nastąpi w nocy z niedzieli na poniedziałek.



Zrzut nieczystości trwa już dwa tygodnie

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek 27 sierpnia i w środę 28 sierpnia. Od tego czasu nieczystości są zrzucane do Wisły. Według oceny Ministerstwa Środowiska, do rzeki wpływa 260 tys. metrów sześc. ścieków na dobę.