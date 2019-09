Trwają pracę nad przygotowaniem się do tego, żeby naprawić kolektor i rurociąg w oczyszczalni ścieków i ustalić przyczynę awarii - mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej ws. awaryjnego transportowania ścieków do oczyszczalni "Czajka".

Układanie rurociągu zastępczego na moście pontonowym na Wiśle / Marcin Obara / PAP

Prezydent Warszawy powiedział, że "trwają pracę nad przygotowaniem się do tego, żeby naprawić ten właściwy kolektor i rurociąg". Nadal ustalane są także przyczyny awarii.

Byłem na dole w tych właściwych rurociągach, w kolektorze. W tej chwili odsuniętych już jest 1/3 pokrywy betonowej. Część rurociągu, ta wadliwa, została też usunięta, w tej chwil trwa badanie dokładnie całego rurociągu. Dalej zdejmowana jest pokrywa betonowa. Myślę, że będziemy w ciągu następnego tygodnia w stanie podawać państwu kolejne informacje potwierdzające, dlaczego doszło do tej awarii - ocenił.

Trzaskowski dodał, że ma "informacje od Wód Polskich, że dzisiaj będą przeprowadzone pierwsze testy, jeżeli chodzi o most, o ten rurociąg, który jest położony na moście pontonowym". Wielokrotnie pytaliśmy stronę rządową, ile ten most i ten rurociąg będzie mógł funkcjonować. Według wstępnych zapewnień, była taka informacja, że około dwóch miesięcy - wskazał Trzaskowski.

My przez cały czas pracujemy również nad rozwiązaniem awaryjnym (...) od wielu dni trwały dokładne testy, które miały potwierdzić, czy Most Północny wytrzyma obciążenie tego rurociągu tymczasowego w momencie, kiedy trzeba by się przełączyć pomiędzy rurociągiem na moście pontonowym, a tym zapasowym awaryjnym rurociągiem, zanim ten kolektor tutaj będzie gotowy do pracy - ocenił.Jak informuje PAP, uruchomienie obu nitek awaryjnego rurociągu łączącego lewy brzeg Wisły z oczyszczalnią "Czajka" nastąpi o godz. 16.30.

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek, 27 sierpnia i środę, 28 sierpnia. W jej efekcie nieczystości są zrzucane do Wisły. Według oceny ministerstwa środowiska, do rzeki wpływa 260 tys. metrów sześciennym ścieków na dobę.