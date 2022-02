Ujazd w powiecie tomaszowskim w Łódzkiem – znów chce być miastem. Władze gminy właśnie rozpoczęły konsultacje społeczne w sprawie przywrócenia praw miejskich. Ujazd to jedna z najbogatszych gmin województwa.

Główny plac Ujazdu / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Mieszkańcy są otwarci na taką zmianę. Proszę bardzo! Dlaczego ma nie być miastem? - mówi pani w średnim wieku. Jej znajomy również z pełnym przekonaniem popiera pomysł przywrócenia praw miejskich Ujazdowi. Ależ oczywiście, że tak! Powinno to być już dawno zrobione! Teraz akurat mamy takiego wójta, który się o to stara - opowiada mężczyzna. Gmina jest dość duża, bo mamy ponad 7 tys. ludzi i to też jest dobry pretekst, żeby Ujazd stał się miastem. Jest to potrzebne, bo ludziom inaczej będzie, a i łatwiej chyba będzie starać się o europejskie dotacje.

Starsze mieszkanki Ujazdu dobrze pamiętają z rodzinnych opowieści, że Ujazd był kiedyś miastem. Również popierają miejskie aspiracje ich wsi. Martwię się tylko czy wraz ze wzrostem prestiżu Ujazdu, nie wzrosną podatki.

Historia Ujazdu, to w większości, dzieje miasta. Ujazd miał bowiem prawa miejskie, ale został ich pozbawiony przez cara Rosji w roku 1870 w ramach represji za Powstanie Styczniowe. Początek historii Ujazdu liczy się od 1283 r., a miastem stał się w 1428 roku.

Władze gminy prowadzą konsultacje o charakterze hybrydowym. Przygotowano materiały informacyjne, a gmina planuje również przeprowadzenie szerokiej kampanii promującej konsultacje, tak aby jak najwięcej osób wzięło w nich udział.

Konsultacje trwają od 7 do 27 lutego.