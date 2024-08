"Nie ma powodu, by wymieniać podręczniki lub kupować nowe ze względu na uszczuplone podstawy programowe" - napisała w poniedziałek minister edukacji Barbara Nowacka na portalu X. Wyjaśniła, że zmiany dokonywane były tak, by nie narażać nikogo na dodatkowe koszty. "Uważajcie na oszustów naciągaczy, którzy twierdzą, że zmiany wymagają nowych podręczników" - zaapelowała do rodziców.

Rozwiązanie ekonomiczne i ekologiczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że wprowadzane zmiany nie oznaczają konieczności wymiany podręczników. Uzasadnia się to względami ekonomicznymi i ekologicznymi.

Na stronie resortu edukacji zamieszczono komunikat, w którym zaznaczono, że dotychczasowe podręczniki zawierają wszystkie treści nauczania określone w podstawie programowej odpowiedniej dla danego typu szkoły i danych zajęć edukacyjnych. "Status podręczników wpisanych do ‘Wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego’ w latach ubiegłych pozostaje zatem aktualny, i nie ma potrzeby wyboru nowych lub korzystania z nowych wersji podręczników" - wyjaśnia MEN.

Ponadto informuje, że nie zostały dopuszczone do użytku szkolnego żadne zaktualizowane podręczniki, które miałyby uwzględniać zmiany w podstawach programowych.