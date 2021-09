Tysiąc kilometrów rowerem, bez snu, zamierza pokonać policjant z Płocka, młodszy aspirant Sebastian Nowacki, aby pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie 19-letniej Aleksandry. Nastolatka po zdiagnozowaniu nowotworu potrzebuje kosztownej terapii. Charytatywna wyprawa rozpoczęła się dzisiaj rano.

Mł. asp. Sebastian Nowacki ruszył w wyczerpującą trasę / Policja

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rozmowa Michała Dobrołowicza z Sebastianem Nowackim

Pan Sebastian jedzie z Radomia w kierunku Gdańska, a następnie wzdłuż wybrzeża do Szczecina. Tę trasę zamierza pokonać bez snu, tylko z krótkimi postojami na picie, jedzenie i toaletę.

Czuję się świetnie, jest duży wiatr wiejący na twarz, jadę przez Mszczonów, Płock. Chcę być w Płocku dzisiaj około 17:00. To tysiąc kilometrów rowerem bez snu, w celu charytatywnym. Zachęcam do wspierania tego wydarzenia. Trochę się wyspałem przed startem - to było sześć godzin wczoraj, jeszcze trochę w ciągu dnia, kolejna drzemka albo sen będą w czwartek. Moi koledzy z Radomia potowarzyszyli mi przez kilkanaście kilometrów, a dalej już sam. Jestem otwarty na doskakiwanie do mnie na trasie, zapraszam, nie mam nic przeciwko. Pokonuję tę trasę samodzielnie - dodawał kilka godzin po starcie, w czasie rozmowy z reporterem RMF FM.

Trasa, którą zaplanowałem do pokonania, to oczywiście wyzwanie, ale jeszcze większym jest zebranie pieniędzy dla Oli, a największym, by pokonała chorobę. Jestem przekonany, że to się uda, także dzięki wsparciu życzliwych ludzi - podkreśla Sebastian Nowacki.

Każda wpłata ma znaczenie

Pan Sebastian wystartował z Radomia, bo tam mieszka 19-letnia Aleksandra.

Mł. asp. Sebastian Nowacki ruszył w wyczerpującą trasę / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Liczę, że wszyscy, którzy usłyszą o tej wyprawie, zechcą wesprzeć leczenie Oli. Jedyna metoda, obecnie zastosowana przez lekarzy, to terapia, która kosztuje miesięcznie 30 tys. zł. Każda wpłata na ten cel będzie miała znaczenie - podkreśla.

Na Facebooku Nowacki założył stronę wydarzenia - 1000 km non-stop na rowerze dla Aleksandry. Jak przyznał, do wyprawy przygotowuje się pod opieką specjalistów z jednej z płockich akademii zdrowia, natomiast wsparcie techniczne w trakcie przejazdu zaoferował jeden z tamtejszych sklepów rowerowych.

Akcję honorowym patronatem objął komendant wojewódzki policji w Radomiu. Jedno z laboratoriów medycznych już zadeklarowało, że przekaże po 10 zł za każdy przejechany kilometr charytatywnej wyprawy Sebastiana Nowackiego. Obecnie 19-letnia Aleksandra jest pod opieką Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie.