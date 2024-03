​Premier Donald Tusk zadeklarował, że sprawa liberalizacji aborcji nie jest dla niego sprawą wyborczych kalkulacji, a wewnętrznego przekonania. Jak podkreślił, choć nie jest w stanie zagwarantować, że cała koalicja poprze dopuszczalność aborcji do 12 tygodnia ciąży, to "zrobi wszystko, by Hołownia i Kosiniak-Kamysz nie przeszkadzali".

Premier Donald Tusk (P) i marszałek Sejmu Szymon Hołownia / Marcin Obara / PAP Premier Donald Tusk, który składa wizytę w Waszyngtonie, był pytany w wywiadzie dla TVN24 o kwestie aborcji, które są gorącym tematem zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Tusk: To nie jest kwestia tego, co ja myślę o aborcji Szef rządu zadeklarował, że dla niego sprawa aborcji nie jest kwestią wyborczych korzyści, a wewnętrznego przekonania, że kobieta ma prawo do samodecydowania. To nie jest kwestia tego, co ja myślę o aborcji, ale tego, co myślę o prawach człowieka, równości, prawach kobiet - podkreślił. Przedstawiliśmy, złożyliśmy w Sejmie i będziemy walczyć o projekt legalnej bezpiecznej aborcji do 12 tygodnia (ciąży). Czy zdobędziemy większość w parlamencie - nie wiem. Na pewno Koalicja Obywatelska będzie głosowała za tym projektem - zadeklarował Tusk. Tusk: Też mi się nie chce czekać Też jestem niecierpliwy, też mi się nie chce czekać - tłumaczył Tusk. Czy panowie Hołownia i Kosiniak-Kamysz zmienią zdanie - nie wiem, będę robił wszystko, by nie przeszkadzali w tym procesie - podkreślił Tusk odnosząc się do stanowiska liderów Trzeciej Drogi - Polski 250 i PSL. Tusk zasugerował, ze niezależnie od wyniku głosowania, jego ugrupowanie nie ustanie w zabiegach o liberalizację prawa aborcyjnego. Będziemy nadal robili wszystko, by te zmiany oczekiwane przez tak wiele kobiet, nie wszystkie, ale przez wiele, i przez wielu mężczyzn, wreszcie się dokonały - powiedział premier. Projekty ws. aborcji 11 kwietnia w Sejmie Wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty poinformował w minionym tygodniu dziennikarzy, że Konfederacja wraz z Trzecią Drogą zablokowały na Prezydium Sejmu jego wniosek o procedowanie na bieżącym posiedzeniu Sejmu projektów ustaw dot. aborcji. Wcześniej tego dnia marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w TVN24, że podjął decyzję, by projekty dotyczące aborcji były procedowane w Sejmie 11 kwietnia , tuż po pierwszej turze wyborów samorządowych. Cztery projekty ustaw w sprawie aborcji W listopadzie zeszłego roku Lewica złożyła dwa projekty ustaw w sprawie liberalizacji przepisów aborcyjnych. Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania. Pod koniec stycznia br. do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Zakłada on, że osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania. Oprócz tych projektów pod koniec lutego Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) złożyły w Sejmie projekt ustawy, który odwraca wyrok TK z 2020 r. w sprawie przepisów dot. aborcji. Politycy TD zapowiedzieli też wniosek dotyczący referendum w tej sprawie. Przepisy aborcyjne w Polsce Obowiązujące w Polsce od 1993 r. przepisy antyaborcyjne zostały zmienione po wyroku TK z października 2020 r. Wcześniej ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji także w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Tę przesłankę do przerwania ciąży TK uznał za niekonstytucyjną, co wywołało falę protestów w całym kraju. Przepis ten utracił moc wraz z publikacją orzeczenia TK w styczniu 2021 r. Zobacz również: Tusk ostro o słowach papieża. "Chciałoby się zatkać uszy"

