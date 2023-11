Dziś świętujemy rzecz najważniejszą, niepodległą Rzeczpospolitą; świętujmy i cieszmy się, że żyjemy w wolnej Polsce - powiedział szef PO Donald Tusk w filmie zamieszczonym w sobotę rano w mediach społecznościowych.

Donald Tusk / Marcin Obara / PAP

"Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko, co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski. Te słowa Władysława Andersa brzmią dzisiaj wyjątkowo aktualnie. Naród łączy nas wszystkich w jedno. Naród jest świętością, do której każdy z nas ma prawo i nikt nigdy nie może tego prawa nas pozbawić" - powiedział Donald Tusk w filmie opublikowanym na platformie X.