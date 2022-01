Mieszkaniec Chełma trzymał kucyka w bloku. Zaniepokojeni sąsiedzi zawiadomili straż miejską. Okazało się, że mężczyzna miał w planach podarowanie konia swojemu wujkowi.

Dyżurny straży miejskiej w Chełmie otrzymał 7 stycznia około godz. 13 nietypowe zgłoszenie. Lokator miał trzymać w bloku przy ul. Wojsławickiej kucyka.

Funkcjonariusze pojawili się na miejscu. Mężczyzna wpuścił ich do mieszkania, a z pokoju wyprowadził niewielkiego konia.

Policjanci podczas rozmowy z lokatorem dowiedzieli się, że kupił on konia dla wujka i musi go odprowadzić do Ochoży, wsi znajdującej się niedaleko miasta.

Mundurowi ustalili także, że kucyk nie jest kradziony i faktycznie został zakupiony przez mężczyznę.

Lokatora poinformowano, że koń nie może przebywać w bloku. Policjanci kazali mu odprowadzić zwierzę do Ochoży.