Kościół katolicki i gminy żydowskie potępiają zajście, do jakiego doszło po pogrzebie działaczki neofaszystowskiego ruchu. Po mszy w parafii św. Łucji w Rzymie i wyprowadzeniu z trumny z kościoła, położono na niej flagę z nazistowską swastyką, a żałobnicy oddali cześć zmarłej, unosząc prawe ramię w hitlerowskim pozdrowieniu.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia sprzed parafii w centrum Wiecznego Miasta. Odbyły się tam uroczystości pogrzebowej 44-letniej działaczki neofaszystowskiego ruchu Forza Nuova, Alessii Augello.

Po mszy, już przed budynkiem kościoła, żałobnicy oddali hołd zamarłej salutem rzymskim, a na trumnie położona została flaga ze swastyką.

Sfotografowali to z okien mieszkańcy okolicznych domów.

Na zdjęciu widać kilkadziesiąt osób. Teraz policja próbuje ich zidentyfikować.

Wikariat Rzymu oświadczył, że potępia stanowczo to, co stało się przed parafią pod wezwaniem Świętej Łucji. Podkreśla, że odbyło się to całkowicie bez wiedzy proboszcza i całego tamtejszego duchowieństwa.

Podkreślono w nocie, że swastyka jest "straszliwym symbolem nie do pogodzenia z chrześcijaństwem".

Incydent ten potępiła też gmina żydowska, zszokowana faktem, że takie sceny wciąż rozgrywają się ponad siedem dekad po II wojnie światowej i upadku dyktatury faszyzmu we Włoszech.

"To nie do za zaakceptowania, że flaga z swastyką wciąż jest pokazywana publicznie w tych czasach, w mieście, które było świadkiem deportacji Żydów przez nazistów i ich faszystowskich współpracowników" - czytamy w oświadczeniu.

To nawiązanie do łapanki na Żydów, jaka miała miejsce w Rzymie 16 października 1943. 1000 osób zostało następnie wywiezionych do Auschwitz. Po zakończeniu wojny wróciło zaledwie 16 z nich.

W oświadczeniu podkreślono, że incydent był tym bardziej oburzający, że miał miejsce przed katolicką świątynią.

W CNN czytamy, że do podobnego zajścia doszło przed innym rzymskim kościołem w marcu zeszłego roku.