Czwartkowy wieczór może być niebezpieczny dla kierowców na drogach południowej Polski. Na południe od linii Warszawa - Łódź - Środa Wielkopolska - Świebodzin występuje lub wystąpi oblodzenie, a silny mróz pojawi się na wschodzie Mazur i w północnych powiatach województwa podlaskiego - ostrzega IMGW.

Zdj. ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

Trudna sytuacja - alert pierwszego stopnia przed oblodzeniem - dotyczy południowych powiatów woj. lubuskiego, wielkopolskiego, i mazowieckiego. Ze śliskimi i zamarzającymi mokrymi nawierzchniami dróg i chodników po opadach deszczu oraz deszczu ze śniegiem trzeba się liczyć także na terenie województw leżących na południe od tych miejsc - woj. dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

W niektórych miejscach - szczególnie w południowych województwach Polski (z wyłączeniem pewnych obszarów woj. śląskiego i północnej Małopolski) - ostrzeżenia obowiązują nawet do soboty do godz. 7:30.

Mieszkańcy północno-wschodniej Polski - części woj. warmińsko-mazurskiego i północnych powiatów woj. podlaskiego - muszą się liczyć do godz. 9 w piątek z mrozem nawet do minus 17 st. C. Towarzyszyć temu będzie wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 12 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.