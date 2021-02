Nocą w dwunastu województwach spadnie marznący deszcz, który będzie powodował gołoledź. Dodatkowo na południu kraju spodziewany jest silny wiatr - ostrzegł we wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcie ilsutracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Ślisko może być w województwach: kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, a także w południowej części województwa zachodniopomorskiego, północnej części województwa lubuskiego, północnej części województwa wielkopolskiego, oraz w południowej części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

IMGW prognozuje wystąpienie tam miejscami słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź. Instytut dla powyższych obszarów wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Będą one obowiązywały od godzin wieczornych we wtorek do środowego poranka.



Dodatkowo na dla południowych części województw: podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach do 80 km/h. Wiatr będzie wiał z południa i południowego zachodu.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.