"Jesteśmy w ciepłym powietrzu polarnym morskim, tylko na krańcach północnych chłodniejszym" - twierdzą synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Co to oznacza? Przede wszystkim wyższą temperaturę w najbliższych dniach. Termometry mogą pokazać nawet 10 stopni Celsjusza. Według prognoz środa i czwartek będą jednak pochmurne i deszczowe. Kierowcy powinni uważać na gołoledź.

Zrobiło się cieplej, ale na bociany jeszcze chwilę musimy poczekać / Tytus Żmijewski / PAP

W środę przez cały dzień zachmurzenie będzie duże. Mogą wystąpić jednak większe przejaśnienia. Słońce pokaże się na Pomorzu Wschodnim. Na południu i w centrum kraju prognozowane są opady deszczu, lokalnie deszczu marznącego powodującego gołoledź. W Tatrach ma padać śnieg.



Na pozostałym obszarze kraju synoptycy przewidują opady deszczu, deszczu marznącego powodującego gołoledź, deszczu ze śniegiem i śniegu.





Temperatura maksymalna wyniesie -1 st. na Suwalszczyźnie i Pomorzu Wschodnim, około 2 st. w centrum i na wschodzie, do 7 st. na południowym zachodzie, a miejscami na Dolnym Śląsku od 8 st. do 10 st.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru wyniosą do 90 km/h, w Karpatach do 80 km/h oraz w rejonach podgórskich do 60 km/h. Miejscami mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody na noc z środy na czwartek

Według prognoz IMGW w nocy zachmurzenie ma być duże. Na południu i w centrum Polski wystąpią także opady deszczu. W górach natomiast będzie padał śnieg. Synoptycy ostrzegają przed opadami deszczu marznącego powodującego gołoledź.

"Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm na Pomorzu Wschodnim i Kujawach oraz o około 10 cm miejscami na Mazowszu, Podlasiu i w Tatrach. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm miejscami na północy i wschodzie" - czytamy w prognozie IMGW.

Termometry pokażą na północy kraju od -6 st. do 0 st., w rejonach podgórskich Karpat około -1 st. i na pozostałym obszarze od 1 st. do 5 st.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty. Miejscami mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne.

Jaka pogoda w czwartek?

Czwartek również będzie pochmurny. Wystąpią opady deszczu i śniegu. Lokalnie prognozowane są także opady marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. do 1 st.na północy. Na pozostałym obszarze natomiast termometry mogą pokazać od 2 st. do 7 st.

"Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w całym kraju porywisty, z kierunków zachodnich i północnych. W Karpatach i Sudetach porywy wiatru do 120 km/h i pod wieczór słabnące, lokalnie na południu kraju do 70 km/h oraz na wybrzeżu do 55 km/h" - wskazują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Miejscami prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne.