Jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych w wypadku w Garbowie na Lubelszczyźnie, podejrzani o zatrucie Siergieja i Julii Skripalów pojawili się w rosyjskiej telewizji, papież rozmawiał w USA o pedofilii, polscy siatkarze wygrali drugi mecz na mistrzostwach świata, a rekord świata w nurkowaniu z obiegiem zamkniętym pobił znany na całym świecie płetwonurek Krzysztof Starnawski - tymi wydarzeniami żyła Polska i świat w czwartek. Najważniejsze informacje dnia zebraliśmy dla Was w podsumowaniu dnia.

Tymi wydarzeniami żyła dziś Polska i świat / VATICAN MEDIA HANDOUT/Krzysztof Kot/ ALEXANDER GERST/ESA/NASA HANDOUT/ Maciej Kulczyński/Krzysztof Stawiarski Expedition / PAP/EPA

Podejrzani o zamach na Skripala w rosyjskiej telewizji. "Co nas łączy? To prywatna sprawa"

Rosyjska telewizja RT nadała wywiad z dwoma mężczyznami przedstawiającymi się jako Aleksandr Pietrow i Rusłan Boszyrow. Zapewnili oni, iż to ich zdjęcia jako osób podejrzanym o zamach na Siergieja Skripala opublikowała brytyjska policja.

Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. 15 osób w szpitalu

Jedna osoba nie żyje, a 15 zostało rannych w wypadku w Garbowie na Lubelszczyźnie. Do wypadku doszło na "starej" drodze krajowej numer 17 (z Lublina do Warszawy) na ulicy Warszawskiej w Garbowie. Zderzyły się dwa busy: pasażerski i dostawczy.

Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie Krzysztof Kot /RMF FM



MŚ: Popisowa gra Polaków. Biało-czerwoni lepsi od Portoryko

Drugi mecz, druga wygrana - takim bilansem mogą się pochwalić polscy siatkarze podczas tegorocznych mistrzostw świata. Dziś podopieczni Vitala Heynena nie mieli najmniejszego problemu z pokonaniem reprezentacji Portoryko. Podczas spotkania z zespołem z Karaibów, Polacy uniknęli przestoju, jaki przytrafił im się w meczu z Kubą i w rezultacie wygrali mecz 3:0. Na boisku bardzo dobrze prezentowali się Aleksander Śliwka i Mateusz Bieniek.

Florence szeroka na 800 km. Amerykanie uciekają przed huraganem

Osłabł ale wciąż jest niebezpieczny. Huragan Florence nad ranem czasu polskiego dotrze do wschodniego wybrzeża USA. Najbardziej zagrożone są dwa stany - Karolina Północna oraz Karolina Południowa.

Stanisław Karczewski: Zaszczepię pana ministra Patryka Jakiego

121 tys. osób podpisało się pod obywatelskim projektem ustawy "STOP NOP" o zniesieniu obowiązku szczepień. "Ja jestem zwolennikiem szczepień. Chciałbym, żeby nie było takiego obowiązku, ale żebyśmy byli społeczeństwem wyedukowanym i żeby było 100 proc. wyszczepień" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. "Niestety zjawisko powstawania ruchów antyszczepionkowych jest coraz bardziej widoczne i stanowi to coraz większy problem" - dodał gość Roberta Mazurka. Karczewski, który jest jednocześnie szefem komitetu poparcia Patryka Jakiego - kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy - był pytany, jakie jest aktualnie podejście Jakiego do kwestii szczepień. "Jest zwolennikiem" - odpowiedział gość RMF FM, z wykształcenia lekarz chirurg. "Być może zaszczepię się z panem ministrem Patrykiem Jakim przeciwko grypie" - powiedział, po czym zadeklarował: "Ja zaszczepię pana ministra".

Kardynał z USA: Ciało Chrystusa zranione przez pedofilię

Przewodniczący Konferencji Episkopatu USA kard. Daniel DiNardo ogłosił po naradzie z papieżem Franciszkiem na temat skandalu pedofilii, że "ciało Chrystusa zostało zranione przez zło wykorzystywania seksualnego". Zapowiedział kroki, by leczyć rany.



Ratownik TOPR i płetwonurek ekstremalny Krzysztof Starnawski z kolejnym rekordem świata!

Rekord świata w nurkowaniu z obiegiem zamkniętym pobił znany na całym świecie płetwonurek Krzysztof Starnawski. Dokonał tego w jeziorze Garda w północnych Włoszech. Polak zszedł na głębokość 303 metrów. Jak zdradził w rozmowie z RMF FM, "liczba jest nieprzypadkowa". "Rekord - jak zwykle - padł trochę przy okazji. To miał być trening przed kolejnymi wyprawami. Chcieliśmy tylko sprawdzić czy da się tam dojść do dna" - mówił Starnawski w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Zawistowski: Pismo od prezydenta, że to ja kieruję SN? Nikt się ze mną nie kontaktował

"Ta procedura wygląda zupełnie inaczej. Nikt się ze mną w tej sprawie nie kontaktował, nie rozmawiał, nie ma żadnego dokumentu, który o tym mówi" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Dariusz Zawistowski pytany o to, czy na jego biurku leży pismo od prezydenta informujące, że to on kieruje teraz Sądem Najwyższym.